Kunden gewinnen: Wie wird der Online-Auftritt seriös und vertrauenswürdig?

Quelle: unsplash.com

Immer mehr Menschen suchen zuerst online nach einem passenden Unternehmen oder Shop, wenn sie ein Anliegen haben. Entsprechend wichtig ist ein überzeugender Internetauftritt, wenn es darum geht potenzielle Kunden zu überzeugen. Waren oder Dienstleistungen gut darzustellen, ist dabei nicht genug. Das Vertrauen der Kunden zu gewinnen ist mindestens ebenso wichtig, denn deren Furcht Betrügern oder Abzockern aufzusitzen sitzt tief. Besonders in Branchen deren Ruf bereits angeschlagen ist, kommt es also sehr darauf an mit der eigenen Webseite Seriosität zu vermitteln. Aber wie geht das eigentlich?

Schlichtes, einheitliches Design

Unter vielen Konkurrenten herausstechen zu wollen, verführt leicht zu einer auffälligen Webseitengestaltung. Wer als seriös wahrgenommen werden möchte, sollte aber lieber auf ein übersichtliches und vor allem einheitliches Design mit gedeckten Farben setzen. Eine solche Seite lässt sich visuell leichter erfassen und erzeugt dadurch ein Vertrautheitsgefühl.

Informationen sollten schnell zu finden sein. Dabei können Hyperlinks helfen.

In vielen Branchen, beispielsweise bei Handwerksbetrieben, kann der Einbau von Mitarbeiterfotos hilfreich sein. Der Eindruck es mit „echten Menschen“ zu tun zu haben, macht den Webauftritt weniger anonym und das Unternehmen wirkt bodenständiger. Auch Qualitätssiegel oder ähnliches unterstützen den professionellen Online-Auftritt .

Unsicherheiten gezielt ansprechen

Viele Unternehmen machen den Fehler zu glauben, erst mal keine Preise oder andere unangenehmen Punkte auf der Webseite zu offenbaren, würde mehr potenzielle Kunden zur Kontaktaufnahme bewegen. Tatsächlich sind konkrete, verlässliche Informationen aber meist ein größerer Kundenmagnet.

Gerade in Branchen, die bereits mit Betrugsmaschen in Verbindung gebracht werden, kann es sinnvoll sein entsprechende Unsicherheiten gezielt anzusprechen. Ein schönes Beispiel liefern Schlüsseldienste. Medienberichte über unseriöse Anbieter, die nach einer langen Anfahrt eine beschädigte Tür zurücklassen und dafür Wucherpreise verlangen, gibt es immer wieder. Kunden möchten sich dagegen absichern und wissen, ob ihnen das hier vielleicht auch passieren kann. Entsprechend suchen sie auf der Webseite eines Schlüsseldienstes gezielt nach absichernden Informationen, wie etwa Festpreisen. Wer keine Anhaltspunkte zu Preisen oder ähnlichem bietet, wirkt in einem solchen Zusammenhang bereits verdächtig.

Eine gute Webseite, wie beispielsweise die des Schlüsseldienst Pichler , sollte also mit passenden Auskünften ganz gezielt Kundenängsten entgegenwirken. Preisgestaltung und Anfahrtszeiten werden klar kommuniziert und das Problem der unseriösen Anbieter konkret angesprochen. Dadurch wird die Abgrenzung für den Kunden deutlich und das Unternehmen hebt sich von unseriösen Anbietern ab.

Die richtige Domain

Wer seinen Webauftritt gerade erst startet, sollte Wert auf eine kluge Domain-Auswahl legen. Obwohl ein Branchen-Keyword Suchmaschinenvorteile bringt, wirkt es allein nicht unbedingt vertraulich und sollte deshalb möglichst mit einem richtigen Namen verbunden werden. Als Endung sollte möglichst die passende Länderkennung (.at) oder eine andere bekannte Endung (.com; .net) gewählt werden. Andere Endungen werden häufig als nicht seriös wahrgenommen.

Nicht übertreiben

Natürlich soll die eigene Expertise aus dem Inhalt der Webseite ersichtlich sein, Übertreibungen wie „Wir sind die besten und die billigsten!“ überzeugen aber letztlich niemanden. Realismus und Authentizität bringen hier mehr Pluspunkte.

Ebenso verhält es sich mit Kundenbewertungen. Gute Kundenmeinungen wirken natürlich überzeugend, aber dass jeder stets von allem begeistert war und fünf Sterne vergeben hat, wirkt wenig glaubwürdig und erzeugt eher Misstrauen. Besser ist ein offener, konstruktiver Umgang auch mit kritischen Stimmen. Das zeugt zudem von einem aufmerksamen, engagierten Kundenservice.