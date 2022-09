Mission – Was ist die Firmenchallenge Österreich und warum gibt es sie?

Die Firmenchallenge Österreich ist ein wissenschaftlich fundierter 50-tägiger Gesundheitsimpuls. In diesem Zeitraum sammeln die Mitarbeiter:innen von vielen Firmen in Österreich – vom EPU bis zum Konzern – täglich Bewegungsminuten. Egal ob beim Sport, Spazierengehen oder Treppensteigen, es darf Spaß machen und fördert den Teamgeist. Zusätzlich gibt es viele kostenlose Informationen und Tipps rund um die Themen Ernährung, mentale Fitness und Bewegung. Das alles mit dem Ziel, nachhaltige Veränderung für ein gesundes Leben zu erreichen.

Unsere Mission ist es, Bewegung und Sport nachhaltig in den Alltag der Menschen zu bringen.

Wie funktioniert die Firmenchallenge und wann findet sie statt?

Das Ziel der Firmenchallenge ist das Sammeln von Bewegungsminuten. Alle Teilnehmer:innen treten in den 7 Wochen der Challenge in einen heilsamen Wettkampf, versuchen dabei, die meisten Bewegungsminuten zu sammeln und leisten gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur eigenen Gesundheit. Durch die Nutzung der MOVEEFFECT-App ist die Firmenchallenge zu 100% digital und ortsunabhängig nutzbar – man kann sowohl im Büro- als auch im Homeoffice teilnehmen und aktiv sein.

Die Firmenchallenge Österreich 2021 findet von 1. Oktober bis 19. November 2022 statt.

Wer dabei hilft?

Die Botschafter:innen der Firmenschallenge wie Kira Grünberg, Lizz Görgl, Armin Assinger, Dr. Hans-Peter Hutter uvm., die mit ihrer Erfahrung Online-Vorträge und Q&A´s anbieten, die Lebensberater:innen der Wirtschaftskammer Wien, die mit Fitnesseinheiten motivieren und Tipps für die mentale Gesundheit und Ernährungs-Coachings bereitstellen.

Wie kann ich teilnehmen —> Sag’s dem Chef!

Jede Firma aus Österreich kann an der Firmenchallenge Österreich 2022 teilnehmen – dazu muss ein Firmenverantwortlicher das Unternehmen ganz einfach auf der Website anmelden. Für die Teilnahme fällt eine äußerst niederschwellige Flat-fee (in Abhängigkeit von der Unternehmensgröße) an, die das Unternehmen bezahlen muss à ein EPU ist z.B. schon für nur 16 Euro mit dabei.

Auf der Website können auch noch zahlreiche Zusatzpakete (z.B. Firmen-interne Rankings, Challenges und Auswertungspakete) gebucht werden. Ist die Firma registriert, kann sich jeder Mitarbeiter ganz leicht kostenlos anmelden, mit seinem Unternehmen verbinden und sowohl die MOVEEFFECT-Software, als auch die zahlreichen Benefits kostenlos nutzen.

Zahlreiche Benefits

Online-Fitness-Studio

Ernährungs-Coachings

Keynotes und Motivationsvorträge von Sport-Legenden

Kostenlose Fortbildungsmöglichkeiten

100% digital und ortsunabhängig

Die Firmenchallenge wirkt positiv auf den ökologischen Fußabdruck: Darüber hinaus pflanzen wir mit Ihrer Firmenanmeldung und den Bewegungsminuten Ihres Unternehmens viele Bäume!

Umweltschutz

Jede/r Teilnehmer:in reduziert durch die Teilnahme an der Firmenchallenge seinen/ihren CO2-Fußabdruck und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Erde. Während und nach der Firmenchallenge verzichten die Teilnehmer:innen auf CO2-reiche Fortbewegungsmittel und greifen stattdessen auf das Fahrrad zurück oder gehen weite und kurze Strecken zu Fuß. Aber auch das Ernährungsverhalten der Teilnehmer:innen wirkt sich positiv auf den Naturschutz aus. Durch die Unterstützung unserer Ernährungsexpert:innen und die kostenlosen Studien zur gesunden Ernährung werden Impulse gesetzt, den Lebensmittelkonsum zu verändern. Es wird bewusster, regionaler und nachhaltiger eingekauft und damit werden die Umwelt und das Klima weniger belastet.

Zusätzlich zum bereits bestehenden positiven Einfluss auf die Umwelt haben wir zusammen mit unserem Partner Grow my Tree eine Aktion gestartet. Zu jeder Firmen-Anmeldung und pro 1.000 Bewegungsminuten wird ein Baum gepflanzt. Gemeinsam möchten wir das Ziel von 10.000 Bäumen erreichen, welches eine CO2-Einsparung von 125t ist (entspricht ca. 612.500 Km Auto). Ebenfalls kann jede Firma Pakete für den Firmenchallenge Wald kaufen inklusive Baum-Zertifikat).

IN 50 TAGEN ZU NEUEM LEBENSSTIL