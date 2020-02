Fachkonferenz JETZT Recruiting – Save the Date!

Digital und Social Recruiting, Candidate Journey, Employer Branding und Onboarding – das sind die Themen, die von Profis auf der Fachkonferenz JETZT Recruiting behandelt werden.

Save the Date: 3. und 4. März 2020 in Wien!

Das Hotel Triest bietet dafür den passenden Rahmen.

März 2020: Training Day

Am Starttag geben ausgewählte Expert*innen praktische Tipps und Tricks zu aktuellen Themen. In praktischen Beispielen wird das Know-how der Profis veranschaulicht. Dieses besondere Training richtet sich speziell an Akteur*innen, die sich im engeren und weiteren Sinn mit Human-Resources-Management befassen. Die Themen Digital und Social Recruting stehen dabei im Mittelpunkt. Wie die Generation Y und die Generation Z tickt und wie man diese als potentielle Mitarbeiter*innen gewinnen kann, wird thematisiert. Zudem geht es um Recruiting Strategien und wie diese optimal angelegt werden müssen.

4. März 2020: Conference Day

Mit zahlreichen Vorträgen von Top-Speakern, Panels und Best Practices soll die Optimierung Ihres HR-Managements gelingen. Storytelling im Recruiting-Prozess wird zum wichtigen Tool, wenn es darum geht, gewonnene Mitarbeiter*innen länger zu halten. Die passgenaue Onboarding-Strategie, um Arbeitgeber*in und Arbeitnehmer*in zur konstruktiven Zusammenarbeit zu führen ist ebenso ein MUST.

Das Who is Who – die Speaker der JETZT Recruiting

Andrea Starzer, Ben Ruschin, Christina Ebner,Clemens Wasner, Eric Hofmann, Herbert Pratter, Ines Glatz-Deuretzbacher, Johanna Mayr, Jubin Honorfar, Karl Edlbauer, Kristina Knesevic, Michael Köttritsch, Michaela Foißner-Riegler, Moritz Beck, Petra Hauser, Richie Pettauer, Stefan Hay, Tana Seehorstund Thomas Ilk.