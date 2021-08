Erlaubte Online Casinos in Österreich: Wie kann man legal spielen?

Casino-Glücksspiel mit Geld bringt nicht nur Spaß und Aufregung, sondern auch eine große Verantwortung. Wer mit echtem Geld im Internet spielt, sollte einen zuverlässigen Anbieter nutzen. Philipp Ganster, Autor der Website für legales Glücksspiel, erklärt Ihnen, wie Sie das richtige Online-Casino auswählen und legal spielen können.

Was besagt das Gesetz?

Das Glücksspiel in Österreich ist legal und wird streng kontrolliert. Sie ist auf Bundesebene geregelt, wie in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern. Es gibt das Glückspielgesetz des Bundes (GSpG) https://www.ris.bka.gv.at/, das ab August 2021 vom Finanzministerium der Republik Österreich kontrolliert wird. Demnach erhalten die Online-Casinos ihre Lizenzen. Nur Sportwetten fallen nicht unter das Gesetz.

Um den Spielern ein sicheres Gefühl zu geben, werden die Casinos regelmäßig und gründlich kontrolliert. Es handelt sich um verschiedene anonyme Tests. Wie Sie sehen können, sind die österreichischen Behörden streng. Bislang hat nur ein einziges Online-Casino in Österreich eine Lizenz erhalten. Es ist Win2Day. Dieses Online-Casino ist eine Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen, darunter Casino Austria AG und Austrian Lotteries.

Neben den staatlichen Lotterien bietet dieser Anbieter auch Sportwetten, Bingo, Roulette, Black Jack, eine Auswahl an Spielautomaten und sogar ein Live-Casino. Der einzige Nachteil ist, dass dieses Casino hauptsächlich für Österreicher gedacht ist.

Welche Lizenzen werden in Österreich anerkannt?

Wenn Online-Casino eine Lizenz von einer angesehenen Aufsichtsbehörde hat, muss es sich einer strengen Prüfung unterziehen. Nur Anbieter mit einer Lizenz gehören zu den besten Online Casinos in Österreich.

Die österreichische Regierung erkennt die folgenden Regulierungsstellen an:

Malta Gambling Authority (MGA),

UK Gambling Commission,

Genehmigungsbehörde von Gibraltar.

Es gibt auch eine Lizenz von Curacao. Allerdings sind damit weniger strenge Anforderungen verbunden, so dass es besser ist, auf Casinos zu achten, die eine Lizenz einer der drei oben genannten Einrichtungen haben.

Wie zeichnen sich seriöse Casinos in Österreich aus?

Eine Lizenz ist der wichtigste Indikator für ein seriöses Casino, aber bei weitem nicht der einzige. Worauf sollten Sie sonst noch achten?

Ein Gütesiegel von unabhängigen Organisationen

Zertifikate von Organisationen wie eCorga, iTechLabs und GambleAware sind ebenfalls eine Garantie für die Qualität und Sicherheit der Dienstleistungen des Casinos. Bei den Tests wird besonderes Augenmerk auf die Fairness der Zufallszahlengeneratoren, die Zuverlässigkeit, den Schutz gemeinsamer und persönlicher Daten sowie den Schutz der Spieler vor Spielsucht gelegt.

Sicheres Spiel

Für ein gutes Casino ist es immer wichtig, sich um seine Kunden zu kümmern, da dies auch seine Glaubwürdigkeit beeinflusst. Aus diesem Grund finden Sie auf der Website des Internet-Casinos Warnhinweise, dass Glücksspiel zur Sucht führt. Die Anbieter geben Ratschläge, wie man dieses Problem vermeiden kann. Außerdem arbeiten viele Online-Casinos mit Organisationen für Spielsüchtige zusammen und bieten Links zu diesen Institutionen an. Die beliebtesten in Österreich sind Spielsuchthilfe https://www.spielsuchthilfe.at/ und Selbsthilfegruppe Anonyme Spieler https://www.anonyme-spieler.at/. Dies ist ein sehr gutes Zeichen.

Sichere Datenübertragung

Die Verwendung der neuesten SSL-Verschlüsselungsstandards gewährleistet eine verschlüsselte Datenübertragung. Damit ist die absolute Vertraulichkeit für jeden Kunden garantiert.

Transparente Bonusbedingungen

Jedes Online-Casino bietet bestimmte Bonusbedingungen an. Wenn der Bonus zu hoch und attraktiv ist, sollte er Sie warnen. Vergewissern Sie sich, dass das Casino klare Bonusbedingungen, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können, und eine Auszahlungsgarantie bietet.

Zuverlässige Zahlungsmöglichkeiten

Online-Casinos verwenden immer mehrere Zahlungsmethoden für die Bequemlichkeit ihrer Kunden. Die beliebtesten und zuverlässigsten sind: Skrill, Paysafecard, American Express, Sofort, PayPal, Diners Club, Klarna.

Die beliebtesten Cash Casinos in Österreich

In Österreich gibt es viele Online-Casinos. Die besten von ihnen sind: MrGreen, Wunderino, LeoVegas, 888 Casino, DrückGlück, Platincasino, Wildz.

Diese Liste enthält nicht nur österreichische Casinos, sondern auch europäische, die für anspruchsvolle Österreicher die erste Wahl sind. Jeder dieser Vertreter der Glücksspielindustrie erfüllt alle Kriterien für die Auswahl eines seriösen Casinos. Sie kümmern sich um ihre Kunden. Für sie stehen die Interessen der Spieler an erster Stelle, daher bieten sie nur vorteilhafte, transparente Bedingungen an und nehmen Datenschutz und Persönlichkeitsrechte sehr ernst. Philip Ganster hat keine Bedenken, diese Online-Casinos zu empfehlen. Hier können Sie legal Echtgeld gewinnen und Spaß beim Spielen haben.

Wie spiele ich im AT Casino?

Nachdem Sie ein seriöses Online-Casino ausgewählt haben, können Sie mit der Registrierung beginnen. Hier ist ein kleiner Algorithmus für Ihre grundlegenden Handlungen.

Um sich zu registrieren, müssen Sie ein persönlicher Account anlegen. Dazu muss der Nutzer persönliche Daten, eine E-Mail-Adresse angeben und ein sicheres Passwort festlegen. Als Nächstes müssen Sie die Verifizierung durchlaufen, die Spielwährung vorwählen und die Regeln des online casinos für Österreicher Außerdem können eingescannte Kopien Ihrer Ausweisdokumente für die Registrierung erforderlich sein. Dies gewährleistet eine schnelle Auszahlung im Falle eines großen Gewinns. Nach der Registrierung wählen Sie Ihr Zahlungssystem, zahlen Ihr Guthaben ein und wählen die Spiele aus. Sie haben auch die Möglichkeit, Demospiele zu nutzen, um sich mit dem Angebot des Casinos vertraut zu machen. Für echte Gewinne lohnt es sich jedoch, eine Einzahlung vorzunehmen.

Zusammenfassung

Ja, es gibt nicht viele lizenzierte und legale Online-Casinos in Österreich. Dennoch gibt es genügend sichere Orte, an denen man legal spielen kann. Es lohnt sich, verantwortungsbewusst zu wählen. Achten Sie nicht nur auf die Lizenz, sondern auch auf andere Indikatoren, die wir in diesem Artikel beschrieben haben. Prüfen Sie die Informationen in Foren und auf den Websites der Casinos selbst. Achten Sie besonders auf die Bewertungen seriöser Spieler.

Weitere Informationen über legale Online-Casinos in Österreich finden Sie auf der Website des Autors: https://oesterreichonlinecasino.buzzsprout.com/.

