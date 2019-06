Englisch Camps in den Sommerferien

Warum nach London fliegen, wenn das Englische so nah

Werkschulheim Felbertal öffnet in den großen Ferien die Pforten für „English Summer Camps“

Spaß & Action sowie Unterricht & Projektarbeiten für Schüler von 10 – 15 Jahren

Englischkenntnisse mit Native Speakern verbessern

„Englische Wochen“ in Sommerferien im Werkschulheim Felbertal

Wer in den Sommerferien sein Englisch verbessern und dabei Lernen und Freizeitaktivitäten optimal kombiniert haben möchte, der ist bei den Englisch Wochen am Zukunfts-Campus im Werkschulheim Felbertal in Ebenau bei Salzburg goldrichtig. Dort veranstaltet die Cambridge GmbH bereits zum zweiten Mal vom 14. Juli bis 3. August die „English Summer Camps 2019“. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche ab der 4. Klasse Volksschule bis zur 4. Klasse Unterstufe. Unterrichtet werden die 10- bis 15-Jährigen ausschließlich von Native Speakers. „Wir setzen bei unseren Summer Camps vor allem auf Qualität, sowohl im Unterricht als auch in der Freizeitbetreuung. Deshalb sind uns kleine Gruppen wichtig. Davon profitieren unsere Schüler“, weiß English Summer Camps-Leiter Florian Schwarzbauer, der selbst Lehrer ist. Angeboten werden ein- und zweiwöchige Camps mit und ohne Übernachtung (2-Bettzimmer mit Bad) inklusive Betreuung und Verpflegung oder als reine Lerneinheiten von 249 Euro bis 599 Euro (pro Woche).

Englisch spielend verbessern

Generell dreht sich bei „English Summer Camps“ alles um die Verbesserung der Englischkenntnisse. Ein Einstufungstest gewährleistet, dass die Kinder und Jugendlichen in die richtigen Gruppen kommen und so der Unterricht weder zu schwierig noch zu einfach ist. Die Native Speakers verfügen alle über ein abgeschlossenes Sprachstudium sowie eine mehrjährige, praktische Lehrerfahrung. Unterrichtet wird in Kleingruppen mit fünf bis zehn SchülernInnen. „Die English Summer Camps sind eine gute Ergänzung für unsere Schule in den Sommermonaten. Das Niveau entspricht auch unseren Ansprüchen. Zudem wird die vorhandene Infrastruktur in der schulfreien Zeit sinnvoll genutzt“, so Schuldirektor Mag. Heinz Edenhofner vom Werkschulheim Felbertal.

Bausteine individuell buchbar

Neben den Lerneinheiten und Projektarbeiten sorgt das umfassende Freizeitangebot am 5,5 Hektar großen Campus-Areal mit Fußball, Beach-Volleyball, Tennis, Klettern, Bouldern, Bogenschießen und vieles mehr für jede Menge Spaß, Action sowie ausreichend Bewegung. Zusätzliche Ausflüge und Exkursionen ergänzen das Freizeitangebot und stärken den Teamgeist.

Nähere Informationen zu den „English Summer Camps“, deren Bausteine individuell buchbar sind, unter english-summer-camps.at.