Die besten E-Commerce Strategien zur Steigerung Ihrer Online-Verkäufe

Bildquelle: free pictures stock

Der Einzelhandel hat sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt. Die physischen Geschäfte waren durch den Corona-Pandemie-Ausbruch gezwungen, ihre Präsenz online zu verlegen. Gleichzeitig haben sich auch die Kaufgewohnheiten der potenziellen Kunden verändert und es wird auch in 2022 überwiegend online geshoppt. Diese parallelen Entwicklungen haben das Wachstum des E-Commerce rapide beschleunigt.

Unabhängig davon, ob Ihr Online-Handel noch ganz am Anfang steht oder ob Sie bereits über einen festen Kundenstamm verfügen, ist es wichtiger denn je, Ihre E-Commerce-Strategie zu optimieren, um mit den aktuellsten E-Commerce-Marketingtrends und -Techniken Hand in Hand zu gehen. Mit der richtigen E-Commerce-Strategie für Ihr Unternehmen können Sie Leads generieren, die zu loyalen Kunden konvertieren. Welche E-Commerce-Sales Strategien dieses Jahr Ihr Marketing bereichern werden, erfahren Sie hier.

Retargeting wie ein Profi

Potenzielle Kunden, die bereits Interesse an Ihrer Website gezeigt haben, sind eher dazu bereit, zu einem späteren Zeitpunkt zurückzukommen und den Kauf zu tätigen. Dazu muss Ihre Retargetingstrategie funktionieren.

Retargeting ist eine Technik, die Ihre Websitenbesucher zurückverfolgt mithilfe von Cookies und ihnen Anzeigen zeigt, während sie weiter im Internet surfen. Sorgen Sie also dafür, dass Ihre ideale Zielgruppe durch E-Mails, Anzeigen und soziale Medien ständig mit Ihrer Marke und Ihren Produkten konfrontiert wird. Sie müssen sie nicht einmal aktiv auffordern, bei Ihnen zu kaufen. Die wiederholte Berührung mit Ihrer Botschaft wird ausreichen.

Geschicktes Repricing

Um Ihre Geschäftsabläufe zu optimieren, müssen Sie sich auf mehrere Faktoren konzentrieren, wie z. B. Preismanagement, dynamische Preisgestaltung, Lagerbestände usw. Mit dem Einsatz einer Repricing-Strategie können Sie immer auf die Preisveränderungen des Marktes reagieren, und zwar auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage.

Um das Preismanagement und die Preisanpassung richtig zu wählen, ist es wichtig, weitere Punkte zu berücksichtigen wie die Lagerbestände, die Gewinnspanne und Preise der Konkurrenz um einige zu nennen. Mit einem automatisierten Repricer gelingt es Ihnen ganz einfach, die richtigen Grenzen und Margin-Beispiele festzulegen, externe und interne Faktoren zu berücksichtigen und mit einer gescheiterten Preisoptimierung Software können Sie sogar erhobene Informationen mit Daten aus ihren anderen Abteilungen wie CRM, Finanzen und Vertrieb kombinieren.

Fokus auf den Lebenszeitwert Ihres Kunden (CLV)

Lebenszeitwert eines Kunden – auch Customer Lifetime Value (CLV) genannt, – ist eine der wichtigsten E-Commerce Metriken, an der Sie das Wachstum Ihres Unternehmens ablesen können. Es ist der finanzielle Gesamtbetrag, den Sie von einem Kunden während der Existenz Ihres Geschäfts erhalten. Es ist auch auf Langzeit günstiger, alte Kunden zu behalten und zu weiteren Käufen zu motivieren, als neue Kunden zu werben. Sie können verschiedene Taktiken anwenden, um diesen CLV zu verlängern, wie zum Beispiel Zielgruppen-Segmentierung, E-Mail-Marketing und Social Media. Welche Taktik am besten ist, hängt von Ihren Produkten oder Dienstleistungen ab und muss individuell evaluiert werden.

Lassen Sie sich von einer oder von allen Strategien inspirieren und bringen Sie Ihr E-Commerce auf eine neue Ebene, indem Sie zum Beispiel die Preise der Konkurrenz als Benchmark für Ihre eigene Preisoptimierung mit einer Preisoptimierung Software nutzen oder Ihr Retargeting auf neuen Kanälen wie Twitch und TikTok einsetzen. Diese Strategien werden Ihnen garantiert helfen, die Kundenanzahl und Umsätze zu steigern.