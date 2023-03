Anlässlich des Todestages von Karl Lagerfeld, der sich am 19. Februar ereignete, sollten wir uns das Chanel Kostüm ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Mit dem Chanel Kostüm kann man wahrlich nichts falsch machen. Eigentlich wurde das Chanel Kostüm von Coco Chanel etabliert. Karl Lagerfeld hat die Marke als Coco Chanel im Jahr 1971 starb, weitergeführt. Es hätte keinen besseren geben können als Karl Lagergeld, der diese Marke so souverän weitergeführt hat.

Was genau ist ein Chanel Kostüm?

Coco Chanel revolutionierte zu ihrer Zeit die Modewelt. Sie machte, was ihr gefiel und das auch noch sehr gut! 1954 erschien mit der Neueröffnung ihres Salons das Chanel Kostüm. Ein Outfit, welches es zuvor so noch nie gab, und dessen Welterfolg bis heute noch gefeiert wird. Sie wollte einen Anzug für die Damenwelt kreieren. Bequemer Tragekomfort war Chanel in ihren Kollektionen stets wichtig. Sie wollte die Frauen im Gegensatz zu Christian Dior nicht in die Kleidung schnüren.