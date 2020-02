Check Up für Manager

VORBEUGEN IST BESSER ALS BEHANDELN

Gesundheitsvorsorge wird immer wichtiger und es wird ihr auch immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Das Wissen über Krankheitsursachen nimmt ständig zu, die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten werden immer umfangreicher und besser. Aber eines gilt gestern wie heute: Vorbeugen ist besser als Behandeln.

Viele gesundheitliche Störungen und daraus folgende Komplikationen können mittlerweile sehr früh erkannt werden. Insbesondere Vorsorgeuntersuchungen tragen ganz entscheidend dazu bei und sorgen so dafür, dass die entsprechenden Therapien frühzeitig eingesetzt werden und damit erfolgreich sind. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind die wichtigste Investition in Ihre Gesundheit.

ACHTEN SIE AUF IHRE GESUNDHEIT

Vieles, das wir im Alltag als selbstverständlich ansehen, können wir nur dann tun, wenn wir gesund sind und dies auch bleiben. Ist Ihr Leben aktiv und abwechslungsreich? Ist Ihre Work-Life-Balance ausgeglichen? Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein und achten Sie auf Ihre Gesundheit. Sie ist Ihr wichtigstes Gut!

RUDOLFINERHAUS CHECK UP CENTER

Das Check Up Center im RUDOLFINERHAUS bietet Ihnen genau auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Vorsorgepakete. Erstklassige medizinische Leistungen auf höchstem Niveau, höchste Qualität der Untersuchungen und konkrete Auswertungen mit entsprechender Beratung durch unsere erfahrenen Experten machen das Check Up Center im RUDOLFINERHAUS zu Ihrem kompetenten Partner in Sachen Gesundheit und Gesundheitsvorsorge. Neben dem Basis Check Up und dem Executive Check Up bieten wir auch maßgeschneiderte Erweiterungspakete an, die wir nach den individuellen Wünschen der Unternehmen und Mitarbeiter erstellen.

Außerdem wird das Angebot des Check Up Centers durch multidisziplinäre Zentren wie die Burnout-Ambulanz, die Stoffwechselambulanz oder die Schmerzambulanz ergänzt.

DER ABLAUF IHRES CHECK UP TAGES

Ihr Check Up-Tag beginnt mit einem ausführlichen Erstgespräch mit einem Facharzt. Anschließend folgen die einzelnen Untersuchungen. Selbstverständlich ist ein Frühstück oder Mittagessen in unserem Restaurant inbegriffen, während Ihr behandelnder Arzt die Befunde begutachtet. Nach Vorliegen aller Ergebnisse findet – je nach Umfang des Check up-Paketes am selben oder folgenden Tag – ein ausführliches Abschlussgespräch mit Ihrem behandelnden Arzt statt. Daraus resultierend erhalten Sie unsere Empfehlungen schriftlich zur Verbesserung oder zum Ausbau Ihrer Gesundheit. Es besteht auch die Möglichkeit, die Befunde in englischer Sprache zu erhalten.

UNSERE CHECK UP-PAKETE

Unsere Check Up-Pakete stellen den Ausgangspunkt für Ihre maßgeschneiderte Vorsorgeuntersuchung dar. Sie umfassen ein ausführliches Erstgespräch mit einem Facharzt, sowie grundlegende medizinische Untersuchungen, um Ihren aktuellen Gesundheitszustand festzustellen. Selbstverständlich stellen wir gerne für Sie Ihr individuelles Paket aus Einzelleistungen zusammen.

BASIS CHECK UP

Ärztliches Gespräch mit Allgemeinmediziner oder Internist inkl. klinischer Grunduntersuchung, Körperfett-und BIA-Messung, Impfkontrolle, Blutdruck-Messung, Ruhe-EKG, umfassende Blut- & Harnanalyse, Ärztliches Abschlussgespräch und Befundbesprechung.

Kostenloses Frühstück oder Mittagessen in unserem Restaurant.

EXECUTIVE CHECK UP

Ärztliches Gespräch mit Allgemeinmediziner oder Internist inkl. klinischer Grunduntersuchung, Körperfett-und BIA-Messung, Impfkontrolle, Blutdruck-Messung, Ruhe- & Belastungs-EKG, umfassende Blut- & Harnanalyse, Lungenfunktion, Abdomen-Ultraschall, Herz-Ultraschall, Carotis Doppler-Ultraschall, Ärztliches Abschlussgespräch und Befundbesprechung.

Kostenloses Frühstück oder Mittagessen in unserem Restaurant.

Für weitere Ergänzungspakete klicken Sie bitte hier.

DAS RUDOLFINERHAUS

Die RUDOLFINERHAUS Privatklinik ist das traditionsreichste private Wiener Krankenhaus und betreut seit über 130 Jahren in- und ausländische Patienten in der Tradition der Wiener Schule der Medizin mit hoch qualifizierten Fachkräften, den modernsten medizinischen Einrichtungen und der hauseigenen akademisch ausgebildeten Pflege. Die Mitarbeiter verfügen in allen Bereichen über Fremdsprachenkenntnisse. Am Stadtrand von Wien in herrlicher Grünlage zählt es mit seiner medizinische Exzellenz, der einzigartigen Pflegeexpertise und dem Service eines Luxushotels zur ersten Adresse für Patienten aus dem In- und Ausland.

WIR FREUEN UNS ÜBER IHRE TERMINANFRAGE:

RUDOLFINERHAUS Privatklinik

Telefon: +43 1 360 36 6468

Fax: +43 1 36036- 6288

E-Mail: ambulanz@rudolfinerhaus.at