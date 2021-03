Bereit, aktiv zu werden? Oder vielleicht einfach nur vom Sofa aus zuschauen? Dann lassen Sie sich von unserem Leitfaden für beliebte Sportarten in Österreich inspirieren.

Als Neuankömmling in Österreich gibt es kaum eine bessere Möglichkeit Ihre neue Heimat zu verstehen als herauszufinden, welche Sportarten bei den Einheimischen beliebt sind. Ob Sie nun aktiv teilnehmen oder einfach nur vom Sofa aus zuschauen, oder in neue Casinos auf Sportarten wetten – Österreich bietet jede Menge sportliche Unterhaltung für alle Geschmäcker und Altersgruppen.

Einführung in den österreichischen Sport

Mit einem internationalen Ruf für kaiserlichen Genuss und weitläufige Bergwiesen, würden Sie Österreich vielleicht nicht als eine Brutstätte für sportliche Aktivitäten betrachten. Doch das kleine mitteleuropäische Land hat eine lange und dekorierte Sportgeschichte. Die Alpenstadt Innsbruck war bereits zweimal Gastgeber der Olympischen Winterspiele (1964 und 1976), und 2008 war das Land gemeinsam mit der Schweiz Gastgeber der UEFA-Europameisterschaft.

Wie man in Österreich Sport sieht

Egal, ob Sie ein begeisterter Sportfan sind oder nur gelegentlich im Sessel mitfiebern, Sie werden viele Möglichkeiten finden, Ihre Lieblingssportler in Österreich zu sehen. Sie können nicht nur Tickets für ein Spiel oder ein Rennen kaufen, sondern auch Sport aus Österreich, Europa und darüber hinaus bequem von zu Hause aus verfolgen. Viele der größten Telekommunikationsunternehmen in Österreich bieten Sportkanäle als Teil ihrer TV- und Internetpakete an.

Fußball

Wie in vielen anderen europäischen Ländern ist die beliebteste Sportart in Österreich zweifelsohne Fußball. Das Spiel wird von Männern und Frauen aller Alters- und Leistungsklassen gespielt, von lokalen Kick-Runden im Park bis hin zu den glänzenden Stadien der größten Vereine des Landes. Doch während viele Österreicher die größten Ligen Europas im Fernsehen verfolgen, bleiben die lokalen Ligen beliebt.

Die erfolgreichsten Mannschaften im österreichischen Fußball sind Rapid Wien, Austria Wien und Red Bull Salzburg. Die Sieger der Liga treffen in der Champions League auf die größten Vereine Europas. Im Frauenfußball ist die immer beliebter werdende ÖFB-Frauenliga das höchste Niveau.

Skifahren

Mit seiner alpinen Landschaft und vielen malerischen Skigebieten ist Skifahren eine der beliebtesten Sportarten in Österreich. Es ist auch eine der bevorzugten Sportarten für viele Einheimische. Bei internationalen Abfahrts-Wettbewerben begrüßen Österreichs Skigebiete Fans aus ganz Europa und darüber hinaus. Hier kämpfen die größten Stars aus der ganzen Welt gegen die Uhr und die Elemente unter dem kühlen Jubel der zuschauenden Menge.

Eishockey

Wenn Sie aus Nordamerika kommen wird es Sie freuen zu erfahren, wie beliebt Eishockey in Ihrer neuen Heimat ist. Wie in vielen anderen mitteleuropäischen Ländern ist Eishockey auch in Österreich eine große Sache und eine der beliebtesten Wintersportarten überhaupt. Obwohl nicht ganz so weit verbreitet wie Fußball, füllen sich die Stadien schnell mit einheimischen Fans, die Eishockey erleben wollen.In den höheren Ligen ist die ICE Hockey League die Spitze des Herrensports. Die Liga besteht derzeit aus elf Mannschaften aus ganz Österreich, darunter auch einige Teams aus den Nachbarländern wie Italien und der Slowakei.

Wintersport

Neben Skifahren und Eishockey gibt es eine ganze Reihe weiterer Wintersportarten, die man ausprobieren kann. Wem es zu haarsträubend ist, sich einen Berg hinunter zu stürzen, für den ist Skilanglauf eine tolle Alternative für die ganze Familie: von anspruchsvollen Langlaufstrecken bis hin zu skurrilen Flutlichtloipen, die ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt bieten.Auch Eisstockschießen und Eiskunstlauf werden in Österreich praktiziert, besonders in den alpinen Gebieten. Dies sind großartige Aktivitäten für das ganze Jahr und werden oft von den bekannteren Sportarten, wie Eishockey und Fußball, übersehen.

Motorsport

Österreich ist vielleicht nicht das erste Land, das Ihnen in den Sinn kommt, wenn Sie an die Vollgas-Action des internationalen Motorsports denken. Aber vielleicht überrascht es Sie, dass es eine lange und prestigeträchtige Geschichte auf der Rennstrecke hat. Formel-1-Legende Niki Lauda wurde in Wien geboren, 15 weitere Fahrer haben das Land im Sport vertreten. Jedes Jahr findet in den sonst verschlafenen Hügeln bei Spielberg in der Steiermark der Große Preis von Österreich statt. Er findet auf der Red Bull Rennstrecke statt, und Tickets für das Rennen sind ein Muss für jeden Motorsportfan im Ausland.

Tennis

Ein weiterer beliebter Sport in Österreich, der etwas leichter zu erlernen ist, ist Tennis. Obwohl es keine berühmte Tennisnation ist, kann das relativ kleine Land von der Grundlinie aus definitiv punkten. Österreich ist Austragungsort zahlreicher internationaler Turniere, unter anderem der WTA Linz Open und der ATP Vienna Open. Der ranghöchste österreichische Spieler ist Dominic Thiem, der die US Open der Herren 2020 gewann. Wenn Sie Ihr Tennisspiel verbessern möchten, finden Sie in den meisten Städten Österreichs eine Vielzahl von lokalen Clubs und Plätzen. Viele Plätze sind aus Sand, es gibt aber auch Hartplätze und Hallenplätze, wenn Sie diese bevorzugen. Viele bieten ermäßigte Preise für Familien und Kinder sowie Sommercamps und Trainingseinheiten für alle Altersgruppen an.