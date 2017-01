Lasinger Unternehmensnachfolge wird von Mag. Judith Betina Lasinger geführt und bietet langjährige Expertise in den Bereichen strukturierte Suche & Auswahl von Menschen für geeignete Aufgaben und Unternehmen (20jährige Führungserfahrung in Eigentümerunternehmen sowie Konzernen), Begleitung von Veränderungsprozessen, Verhandlungsführung und Umsetzung von Unternehmenskäufen sowie Verkaufsprozessen an.

Betina Lasinger ist Unternehmensberaterin und Betriebswirtin. Sie hat durch zahlreiche Ausbildungen wie systemische Beratung, Gruppendynamik sowie Steuerung von Veränderungsprozessen ihren Herzenswunsch – Beratung für Menschen und für Unternehmen – erkannt und weiterentwickelt.

„Die Freude, Win-Win Situationen zu schaffen und ganzheitliches Wissen und Unterstützung weiterzugeben, ist für mich eine persönliche Grundhaltung! Es ist wunderbar, wenn sich durch den Eigentümer das bestehende Gute mit dem richtigen Nachfolger weiterentwickelt.“

Betina Lasinger punktet durch Ihr exzellentes Netzwerk, Ihre Offenheit und Herzlichkeit sowie ihr strukturiertes, lösungsorientiertes Arbeiten, gute Entscheidungen in die Umsetzung zu begleiten.

Bei Bedarf können durch die Einbindung in Netzwerke unabhängige

Experten offene Fragen, zum Beispiel zur Unternehmensbewertung und anderen Themen, schnell und kompetent begleiten.

www.lasinger-unternehmensnachfolge.at