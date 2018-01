Monika Maximilian

„Es genügt nicht zu wissen, man muss es auch anwenden.

Es genügt nicht zu wollen, man muss es auch tun“

„Weil Geldangelegenheiten Vertrauensache ist“ steht der Mensch im Mittelpunkt in meiner Finanzberatung. Menschen auf Ihrem Weg in Ihren finanziellen Angelegenheiten zu begleiten ist meine große Passion und meine Berufung. Die Geschichten meiner Kunden sind jedes Mal andere, jeder hat andere Bedürfnisse und Ziele. Mein Wunsch ist es, dass jeder sein maßgeschneidertes Finanzkonzept bekommt. Wenn jemand will und es auch tut kann tatsächlich jeder seine finanzielle Unabhängigkeit erreichen.