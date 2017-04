IT-Lösungen mieten statt kaufen

Mieten statt kaufen liegt voll im Trend. Durch die immer besser werdenden Cloud-Angebote können viele IT-Services einfach und nach Bedarf gemietet werden. Gerade für kleine Firmen und Unternehmensgründer ist das eine tolle Chance. Denn noch nie war es so einfach und mit so geringen Anfangsinvestitionen möglich eine Firma mit der notwendigen IT-Infrastruktur auszustatten. Aber nicht immer ist die Miete oder das Leasing auch wirklich die beste Entscheidung.

Wir haben deshalb die wichtigsten Vor- und Nachteile von Miete und Kauf von IT-Equipment für sie zusammengefasst:

Miete – Vorteile

Sofortiger Nutzen

Sie können die benötigte IT-Ausstattung sofort nutzen und zahlen dafür eine gleichbleibende monatliche Rate. Beim Kauf müssen sie neue Hard- und Software zur Gänze bezahlen bevor sie sie nutzen können. Im Gegensatz dazu fallen Leasing- und Mietraten erst dann an, wenn die Neuanschaffung bereits Geld erwirtschaftet. Sie müssen also nichts vorfinanzieren.

Schonung der Liquidität

Gerade junge Unternehmen brauchen in den ersten Jahren viel Kapital. Durch eine Miete wird die Liquidität geschont und kein Eigenkapital gebunden – der unternehmerische Spielraum wird größer. Obwohl eine Leasingfinanzierung meistens nicht günstiger ist als ein Kauf, ist sie doch in vielen Fällen leichter realisierbar.

Immer auf dem neuesten Stand

Miet- und Leasingverträge werden auf kurze Zeit (üblich sind 3-5 Jahre) abgeschlossen. Danach können die Geräte an den Leasinggeber zurückgegeben werden. Das ist ideal für IT-Equipment, denn dieses bleibt somit immer up to date. Des Weiteren werden Leasingverträge im IT-Bereich oft mit günstigen Wartungsverträgen kombiniert und sie kommen in den Genuss eines Full-Service. Bei Software hat die Miete klar die Nase vorne. Denn aufgrund der kurzen Releasezyklen müsste man sonst jährlich neue Versionen kaufen.

Steuervorteil

Leasingobjekte sind Eigentum des Leasinggebers, der sie deshalb in seiner Bilanz führt (Operating Leasing). Leasingraten und Mieten sind dann Betriebsausgaben und scheinen nicht im Anlagenverzeichnis auf.

Leasing und Miete – Nachteile

Kein Eigentümer

Bei der Miete sind sie nie Eigentümer der Geräte. Sie dürfen daher keine Veränderungen durchführen und sie dürfen die Objekte nicht verkaufen.

Kann teurer sein

Leasen und mieten kann mehr kosten als ein Kauf. Ist man in seinem Betrieb nicht auf die immer neuesten Technologien angewiesen macht ein Kauf Sinn.

Kündigungsgefahr

Wenn man die monatlichen Raten einer Miete nicht zahlen kann oder in Zahlungsverzug kommt, dann kann das Service oder der Leasingvertrag gekündigt werden. Geräte müssen dann an den Vermieter zurückgegeben werden und Softwareservices werden eingestellt. Ein Zugriff auf gespeicherte Daten ist dann eventuell nicht mehr möglich.

Jedes Unternehmen hat andere finanzielle Möglichkeiten. Was für das eine Unternehmen eine passende Finanzierungsform darstellt kann in einem anderen Unternehmen nicht sinnvoll sein. Miete und Leasing sind für Unternehmen mit einer geringen Kapitalisierung oft sehr gute Finanzierungsvarianten. Für Unternehmen mit einer hohen Eigenkapitalausstattung ist es hingegen vielleicht besser einen günstigen Kredit aufzunehmen und die notwendige IT-Ausstattung zu kaufen.

Zugegeben, das Thema kaufen oder mieten kann bei näherer Betrachtung schnell sehr komplex werden. Wir empfehlen daher bei größeren Investitionsentscheidungen unbedingt eine Beratung durch Experten einzuholen. Schließlich sollte man sich als Unternehmer mit seiner Investition und Finanzierung ja sicher und gut fühlen.