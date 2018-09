Design Thinking – Alles in Bewegung

Design Thinking ist eine Anschauung, eine Methode, eine Möglichkeit kreative Prozesse anzustoßen. Dafür muss sich etwas bewegen – in uns. Wir müssen von dem Althergebrachten wegrücken und Neues wahrnehmen und anerkennen. Das ist viel leichter gesagt als getan.

… alles ist im Fluss

Ist man in einer Materie, in einem Metier gut verankert, dann weiß man was man kann und was Sache ist. Man kennt sich aus und tut meist das, was sich gut bewährt. Das ist natürlich wichtig, um sein Geschäft aufrecht zu erhalten. Doch unmerklich oder manchmal unangenehm spürbar erkennt und erfährt man doch die Bewegung der Welt, der Gesellschaft, der eigenen Branche und in einem selbst. So wie sich die Erde unentwegt dreht, so bleibt auch die Entwicklung nicht stehen und es ist alles im Fluss. Hoffentlich…

Aufraffen und vom Gewohnten ablassen

Um kreative Prozesse anzustoßen, um Neuland zu begehen, muss man sich aufraffen, muss man sich vom gewohnten Stuhl erheben und eine neue Schwelle betreten. Aber wie, wenn man eingebunden und beinahe zugeschüttet ist von Altbewährtem. Wenn man einfach stehen bleibt, dreht es sich um einen und irgendwann dreht es einem nur mehr. Damit ist gemeint, dass „im Fluss sein“ bedeutet mitzugehen um sich beweglich zu halten.

Think outside the box

Design Thinking ist eine besondere Möglichkeit, Neues zu entdecken, um es im eigenen Business anzuwenden. Das geht mit viel Übung und Anleitung zunächst darum, wie Bewegung entsteht. Denn es muss ein „think outside-the-box“ werden. Daher wird dazu motiviert, verrückte Ideen und Einfälle zuzulassen, damit diese im Optimalfall so gezielt ins tägliche Business integrieren werden können, dass diese eine wirkliche Innovation darstellen.

Bewegung im Kopf und in den Beinen

In einem Design Thinking Workshop werden die Teilnehmer also mit verschiedenen Methoden dahin geführt, sich wirklich weiter zu bewegen und Gedanken zu generieren, die in weiterer Folge eine Neuerung für das eigene Geschäft ermöglichen. Viel Bewegung heißt nicht nur im Kopf sondern auch mit dem Körper. Denn wir wissen ja, dass Körper und Geist eine gute Einheit bilden. Daher wird in einem Design Thinking Workshop viel probiert, getan, gelacht, gegangen, gebastelt und kommuniziert.