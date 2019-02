WKBG – Wir fördern die Wiener Wirtschaft

Bürgschaften, Unternehmensbeteiligung und Finanzierungsberatung, das sind die Kernkompetenzen der WKBG – Wiener Kreditbürgschafts-und Beteiligungsbank AG. Die WKBG ermöglicht es Firmenkunden in Wien ihre Investitionsvorhaben und ihre kurz- und langfristigen Pläne zu verwirklichen.

Wir machen vieles möglich

Sie planen eine Neugründung oder eine Betriebsübernahme, wollen Ihren Betrieb modernisieren oder ausbauen, möchten neue Maschinen anschaffen oder den Betriebsmittelrahmen für Aufträge und Umsatzzuwächse erweitern? Wir sind dafür der richtige Partner. Sie streben eine Finanzbeteiligung an, um ihre Eigenkapitalbasis oder Bonität zu verbessern? Auch dabei können wir Sie als Partner begleiten.

Kostenlose Finanzierungs- und Förderberatung

Im Rahmen unseres Förderauftrags beraten wir Sie als Wiener Unternehmerin oder Unternehmer gerne kostenlos. Hier stehen Ihnen unsere erfahrenen und langjährigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gerne zur Verfügung.

Beim persönlichen Beratungsgespräch erläutern wir verschiedenste für Sie in Frage kommende Finanzierungsformen und Fördermöglichkeiten. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine individuelle Finanzierungsstrategie. Falls Sie schon über ein Finanzierungskonzept verfügen überprüfen wir dieses gerne vor dem Schritt zur Bank oder zur Förderstelle.

Das Bürgschaftsmodell der WKBG

Die WKBG bietet Sicherheiten in Form einer Bürgschaft an. Die Bürgschaftsübernahme ist das ideale Finanzierungsinstrument für Investitionen in neue Produktionsstrukturen, als Ersatz für alte Strukturen oder zur Erweiterung bestehender. Standortverlegungen, Betriebsneugründungen und –übernahmen, Wachstumsfinanzierung, eine Internationalisierung oder Betriebsmittelfinanzierungen und weitere Vorhaben lassen sich über das Bürgschaftsmodell der WKBG finanzieren. Einzig Sanierungen sind von dieser Finanzierungsform ausgeschlossen.

Das Bürgschaftsangebot der WKBG kann auch mit einer Beteiligung der WKBG kombiniert werden, um Ihre Finanzierungsstruktur zu optimieren.

Das WKBG Beteiligungsmodell

Die WKBG Beteiligung ist eine Finanzierungsform, die Eigenkapital ins Unternehmen einbringt – ohne die Nachteile einer Direktbeteiligung. Als institutioneller Investor verhält sich das WKBG Risikokapital bzw. Chancenkapital wie das eines Business Angels. Sie suchen Private Equity oder Venture Capital? Das Risikokapital der WKBG kann Ihnen in dieser Situation von hohem Nutzen sein.

Die WKBG unterstützt Wiener KMU und stellt diesen durch eine Beteiligung eine Ergänzung zur bestehenden Kreditfinanzierung zur Verfügung. Vorhandene Sicherheiten bleiben in diesem Fall dem Unternehmen als zusätzliche Finanzierungsquellen erhalten. Das Beteiligungskapital verbessert die Bonität bei der Beurteilung des Unternehmens durch Kreditinstitute und Lieferanten. Kernzielgruppe für die WKBG Beteiligung sind bereits am Markt etablierte Unternehmen mit einem Mindestumsatz von ca. EUR 0,5 Mio.

Alle Details finden Sie auf unserer Website: www.wkbg.at