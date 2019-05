 Legal Tech als Unternehmer nutzen 

Dorian Schmelz, Baujahr 1980, ist Rechtsanwalt mit der Spezialisierung auf Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, IT-Recht, Mietrecht sowie Prozess- und Verhandlungsführung. Nach siebenjähriger Tätigkeit in einer der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien und rund dreijähriger Praxis in einer mittelständischen Wiener Kanzlei machte sich Dorian Schmelz Beginn des Jahres 2015 selbstständig und ist seither Partner der Schmelz Rechtsanwälte OG. Diese verfolgt den Ansatz, rechtliches und wirtschaftliches Wissen zu bündeln und Unternehmern Lösungen aus einer Hand zu bieten: Pragmatisch, ökonomisch und gerade auch aus dem Blickwinkel eines Unternehmers. In seiner Freizeit widmet sich Dorian Schmelz seinem Sohn, liest gerne, hört viel Musik, sieht spätabends Arthouse-Filme und lernt mit Vorliebe fremde Städte, Kulturen und Küchen kennen. www.rechtampunkt.at