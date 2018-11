Im Fokus: Unternehmensfinanzierung in Wien

Zusammenfassung:

Bei Unternehmensfinanzierungen hat sich in den letzten Jahren einiges verändert – bei den Banken und bei der Unterstützung durch die Politik

Die Politik richtet ihren Fokus immer stärker auf Haftungsübernahmen, Bürgschaften und Beteiligungsmodelle

Es gibt sehr spezielle lokal beschränkte Angebote für KMU, wie die der WKBG – speziell für Wiener Unternehmen

Finanzierungen – ein Zaubermittel für die Wirtschaft

Nüchtern betrachtet sind Finanzierungen eine Art Wette auf eine erfolgreiche Zukunft. Für beide Seiten nämlich: für den Schuldner und den Gläubiger. Der Unternehmer oder die Unternehmerin investiert, weil er/sie glaubt, dass er/sie damit in der Zukunft bessere Gewinne machen kann. Auch der Gläubiger verspricht sich eine höhere Rendite für sein Geld vor allem durch die Zinsen, die er vom Schuldner erhält. Beide Seiten gehen also ein bestimmtes Risiko ein. Doch nicht immer sind Gläubiger nur an der Rendite interessiert, sondern haben ganz andere Beweggründe. Mehr dazu in diesem Beitrag.

Betrachtungsweise der Banken hat sich verändert

Damit ist klar, dass Finanzierungen für Unternehmen nicht immer so ganz einfach zu bekommen sind. MMag. Joachim Neuner von der Volksbank Wien, der sich mit dem KMU-Finanzierung sehr intensiv befasst, hat dazu in einem Gespräch mit dem Unternehmerweb sinngemäß gemeint: „Die Betrachtungsweise hat sich verändert. Ging es früher fast nur um die Besicherung, so steht jetzt mehr die Rückzahlungsfähigkeit im Vordergrund.“

Auch die Politik hat einen Schwenk vollzogen

Die klassische Zuschussförderung, zu meiner Zeit als Gründer vor mehr als 20 Jahren noch ein von der Politik favorisiertes Instrument der Unternehmensförderung und damit der Finanzierung hat in den letzten Jahren immer mehr ausgedient. Nur mehr in den Bereichen Forschung & Entwicklung und bei der Nachhaltigkeit ist diese Art der Förderung noch zu haben. Die Haftübernahme bei (Kredit-)Finanzierungen durch den Staat also die aws (austria wirtschaftsservice) ist zum Mittel der Wahl geworden. Somit rücken Bürgschaften und Beteiligungen in den Fokus.

Neue Arten der Finanzierung

Große Unternehmen tun sich beim Thema Finanzierung leichter. Sie haben durch die Ausgabe von Aktien oder Unternehmensanleihen diverser Aktiengesellschaften oder großen GmbHs verschiedenste Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten haben KMU in den allermeisten Fällen nicht. Für KMU hat sich im Zuge der Digitalisierung die Möglichkeit der Crowd-Finanzierung ergeben. Ein Instrument, das in Österreich immer noch ein Nischendasein fristet und von dem offenbar nicht unbedingt nur die KMU profitieren, wie der unternehmerweb.at Autor Benjamin Kloiber in diesem Artikel festgestellt hat.

Neues Modell für Wien

Es gibt bezüglich der Banken neue Modelle, um Unternehmen bei der Finanzierung zu unterstützen. In Wien ist es die WKBG, die Wiener Kreditbürgschafts-und Beteiligungsbank AG, die sich zum Ziel gesetzt hat, Unternehmen in Wien nachhaltig unter die Arme zu greifen, einen Beitrag für deren Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu leisten und damit zum Erhalt und zur Schaffung neuer zukunftsorientierter Arbeitsplätze beizutragen.

Sicherheiten in Form von Bürgschaften und Beteiligungen

Die WKBG bietet Sicherheit in Form einer Bürgschaft an. Finanzierungsschwerpunkte sind Bürgschaftsübernahmen für Investitionen in neue Produktionsstrukturen (z.B. Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen), Standortverlegungen, sowie Betriebsneugründungen und –übernahmen, Wachstumsfinanzierung, Internationalisierung, Betriebsmittelfinanzierungen, Anzahlungs- oder Bietgarantien, und so weiter.

Die WKBG unterstützt speziell KMU, indem sie ihnen durch eine Beteiligung eine Ergänzung zur bestehenden Kreditfinanzierung zur Verfügung stellt. Vorhandene Sicherheiten bleiben so dem Unternehmen für zusätzliche Finanzierungsquellen erhalten. Das Beteiligungskapital verbessert die Bonität bei der Beurteilung des Unternehmens durch Kreditinstitute und Lieferanten.

Eigentümerstruktur – Eine breite Basis an erfahrenen Partner

Hinter der WKBG stecken neben namhaften österreichischen Banken und Versicherung die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien. Daher steht diese Form der Finanzierungsunterstützung nur Wiener Unternehmen offen.

Unternehmensfinanzierung ist immer ein Thema ­­– gerade für KMU. In den letzten Jahren ist auf dem Finanzsektor so manches im Umbruch. Die Spezialisten bieten für KMU interessante Werkzeuge und Möglichkeiten an. Gespräche mit den Experten der jeweiligen Anbieter lohnen sich somit auf jeden Fall.