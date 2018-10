Der erste Maklerkredit ist da – Das besondere Service

Ein Wohnungswechsel hat viele Dimensionen die bedacht werden müssen und erfordert einiges an persönlicher Aufmerksamkeit. Eine Übersiedlung, ob Miete oder Kauf bedeutet für die allermeisten von uns eine zusätzliche finanzielle Belastung. Nicht nur der Umzug als solches kostet Geld sondern muss praktisch immer in die neue Bleibe zusätzlich investiert werden damit die neue Bleibe seinen eigenen Ansprüchen gerecht wird. Darüber hinaus nicht zu vergessen sind Nebengebühren und Maklerprovision. Was die Maklergebühren anbelangt gibt es seit kurzem ein besonderes Service, das schon einige Immobilienbüros in Österreich anbieten: den Maklerkredit.

Gut für die zukünftigen Mieter und Käufer

Damit fällt es manchen Mietern oder Käufern um einiges leichter den Umzug aus finanzieller Sicht zu stemmen. Ist die Traumwohnung oder das Traumhaus gefunden, so lässt sich die Maklerprovision mit Maklerkredit in überschaubarer Weise mittels monatlicher Ratenzahlung begleichen.

Das geht ganz einfach: Nach einer kurzen Anfrage durch das Maklerbüro, einen Maklerkredit-Partner, wird innerhalb weniger Minuten eine Finanzierungsanfrage geprüft. Die Kunden bezahlen nun in bequemen monatlichen Raten. Die Anzahl der Raten, zwischen 12 bis 72 Monaten, bestimmt der Kunde selbst. So kann der Kunde seine Raten perfekt an seine Ziele und finanziellen Möglichkeiten anpassen und die einmalige Belastung auf die gewünschte Laufzeit verteilen. Das schont seine Liquidität und das frei werdende Geld steht für Investitionen in das neue Zuhause zur Verfügung. Neue Möbel oder Renovierungen müssen daher nicht mehr auf die lange Bank geschoben werden.

Ein besonderes Service des Maklerbüros für seine Kunden

Für Maklerbüros bietet sich damit eine zusätzliche Möglichkeit ihr Kundenservice zu erweitern. Hinter dem Maklerkredit steht mit der „Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG“ ein starker, erfahrener und seriöser Partner.

Einfache Abwicklung

Die Abwicklung ist für Kunden und den Maklerkredit-Partner sehr einfach. Bis zu einer Provisionshöhe von 7.500,00 Euro reicht im Regelfall ein Reisepass bzw. Personalausweis und eine Bankomatkarte. Bei Finanzierungssummen über 7.500,00 Euro ist ein Einkommensnachweis (nur ein Monat) zusätzlich erforderlich. Der Kunde bekommt die Kreditentscheidung innerhalb weniger Minuten bei einem Kreditvolumen bis 30.000 Euro. Darüber hinaus innerhalb weniger Stunden. Und das rund um die Uhr. Es gibt also kein lästiges Warten.

Risiko fällt weg

Wird der Kredit genehmigt, so erhält der Maklerkredit-Partner die vereinbarte Provision innerhalb weniger Tage auf sein Konto gebucht. Das Ausfallsrisiko sowie die Mahnbearbeitung übernimmt die Bank zu 100%. Der Maklerkredit-Partner muss sich nicht mehr länger darum kümmern seine Maklerprovision vom Kunden zu erhalten, sondern kann sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren.

Vorteil: Teilzahlung als möglicher zusätzlicher Umsatzbringer

Maklerkredit-Partner zu sein kann für ein Maklerbüro durchaus einen Wettbewerbsvorteil darstellen. Auch wenn der Vergleich ein wenig hinkt, so zeigt eine aktuelle GfK-Studie von Ende 2017 aus dem Bereich Konsumfinanzierung, dass mehr als 25% der befragten Konsumenten Ratenkredite als Finanzierungsinstrument nutzen.

Jetzt Maklerkredit-Partner werden. Alles dazu finden Sie auf maklerkredit.at.

Jetzt Partner werden: