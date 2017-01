Karin und Herbert Gangl, Taxi-Mitwagenservice: … wir bereuen keine Minute!

Gangl Taxi-Mietwagen GmbH. Personenbeförderung im Mietwagen mit Chauffeur

Eigenhofen 34, 6170 Zirl

Tel.: (+43 650) 2000 999

E-Mail: ta.sr1484383449efsna1484383449rt-lg1484383449nag@n1484383449irak1484383449

Internet: www.gangl-transfers.at

Warum wurden Sie Unternehmerin?

Herbert: Die Unabhängigkeit vom wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg meines Arbeitgebers und die Freiheit meine eigenen Entscheidungen treffen und meine Ideen verwirklichen zu können waren meine Beweggründe zur Selbständigkeit. Karin: Ich sprudle über vor Energie, Lebensfreude, und habe täglich neue Ideen. Während meiner Zeit als Angestellte fühlte ich mich in ein Korsett aus vorgegebenen Strukturen gezwängt. Unsere Firma bietet mir jene Plattform, auf der ich die Freiheit habe, mich voll und ganz einzubringen. Wir arbeiten um ein Vielfaches mehr als nichtselbständige Menschen, wir sind Reinigungskraft, Werbeabteilung, Controller, Chauffeur, Disponent, Sekretärin und Mädchen für alles. Und wir bereuen keine Minute.

Beschreiben Sie bitte das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens.

In der Wintertourismus-Hochburg Tirol haben wir uns darauf spezialisiert, Urlauber vom Flughafen Innsbruck oder München in alle Skigebiete in den Alpen zu fahren. Unsere Kunden kommen aus England, Niederlande, Schweden, Norwegen und Russland. In der Wintersaison heißt das für uns fünf Monate nonstop durcharbeiten. Als zweites Standbein sind wir seit über 20 Jahren der Schulbus für eine Reihe von Gemeinden in unserer Umgebung. Die Kinder wohnen teilweise auf über 1.300 m Seehöhe.

Beschreiben Sie bitte die Eckdaten Ihres Unternehmens (Anzahl MitarbeiterInnen, Standorte, Jahresumsatz, Jahr der Unternehmensgründung, Rechtsform etc.)

Wir sind seit 1992 eine GmbH. mit einer Mietwagenkonzession für fünf Fahrzeuge. Unser Firmensitz ist in Zirl/Tirol und wir beschäftigen drei konstante MitarbeiterInnen. Im Winter stocken wir unser Team durch zusätzliche FahrerInnen auf, die wir teils Vollzeit sowie geringfügig anstellen.

Seit wann betreiben Sie dieses Geschäft?

Juni 1992

Wer sind Ihre MitbewerberInnen? Was machen Sie anders als Ihre MitbewerberInnen?

Wir sind kein klassisches Taxi. Trotzdem ist jedes der über 400 Taxiunternehmen in Innsbruck unser Mitbewerber. Hinzu kommen noch unzählige weitere Taxi- und Mietwagenbetriebe, die in den Tourismusorten ansässig sind. Weiters schießen internationale online Buchungsplattformen, die weltweit Flughafentransfers anbieten und über gigantische Marketingbudgets verfügen wie die Schwammerln aus dem Boden. Unsere Stärken sind unsere Begeisterung und unsere Liebe zu unserer Arbeit sowie ein partnerschaftliches Verhältnis zu unseren MitarbeiterInnen. Diese positive Stimmung spüren unsere Kunden. Sie fühlen sich wohl und willkommen.

Wie schätzen Sie allgemein die Lage Ihrer Branche ein?

Unser Unternehmen hat eine Reihe von Vorteilen, die in unserer Branche selten sind. In über mehr als zwei Jahrzehnten ist es uns gelungen, einen großen Stammkundenstock aufzubauen. Mit unserem günstig gelegenen Firmensitz können wir Fahrten in ganz Tirol und Südtirol anbieten und mit unserem zweiten Standbein, dem Schulbus, verfügen wir über eine regelmäßige uns sichere Einnahmequelle. Aus Gesprächen mit Mitbewerbern wissen wir, dass das Taxigewerbe von der Wirtschaftskrise stark betroffen ist. Jemand der seinen Job verloren hat bucht keinen Skiurlaub in Tirol, und fährt in Innsbruck mit der Straßenbahn.

Betreiben Sie noch andere Unternehmen?

Nein, noch nicht. Wir waren beide in anderen Unternehmen sehr lange Zeit als Motivationstrainer tätig. Nächstes Jahr wollen wir mit unserer neuen Firma „live unlimited“ durchstarten. Dazu haben wir bereits unzählige Ideen und Vorstellungen. Auf jeden Fall wird es keine „schrei-dich-glücklich-Seminare“ geben sondern handfeste Hilfestellungen, die Menschen in ihrem Alltag und Berufsleben umsetzen können. Wir werden andere Wege gehen. Mal sehen wohin sie uns führen …

Würden Sie (nochmals) gründen was würden Sie anders machen?

Ja natürlich! Was ich, Herbert, anders machen würde: Viel früher damit anfangen. Was ich, Karin, anders machen würde: Ich hätte nie was anderes machen sollen.

Nutzen Sie die neuen Medien (Facebook, Twitter, Xing, Instagram etc.)? Wenn ja, wie genau?

Die Kommunikation mit Menschen ist für uns extrem wichtig. Es gibt unzählige Communities und Plattformen auf allen Social Medien für Skifahrer und Snowboarder. Wir nützen diese Medien täglich um zu posten, Kommentare zu schreiben und dadurch unseren Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Vor allem Google+ ist für das Ranking der eigenen Website unverzichtbar. Twitter nützen wir um direkt gezielte Angebote zu posten. Auf Facebook suchen wir nach unseren Kunden und verschicken Freundschaftsanfragen. Linkedin und Pinterest eignen sich um neue Kontakte zu knüpfen.

Welche Rollen spielen Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie in ihrem Businessmodell?

Die Grundlage unserer Firma ist das Autofahren und dazu brauchen wir auf Tirols Bergstraßen leistungsstarke Allradfahrzeuge. So gesehen sind wir kein umweltfreundliches Unternehmen. Jedoch können wir durch eine defensive Fahrweise nach dem Motto „gleiten statt hetzen“ den Spritverbrauch und somit auch den Emissionsausstoß verringern. Darauf achten wir auf jedem einzelnen Kilometer.

Gibt es noch etwas dass Sie über sich und Ihr Unternehmen berichten möchten?

Wir könnten tausend Geschichten und Anekdoten von unseren täglichen Erlebnissen erzählen. Wenn wir am Flughafen einen Kunden abholen, wissen wir von ihm nichts als den Namen, der auf unserem Pickup-Schild steht. Wenn er eine Stunde später im Hotel aussteigt ist aus einem Fremden oft ein guter Bekannter geworden. Während andere im Büro sitzen fahren wir an einem klaren Wintermorgen bei Sonnenaufgang durch ein tief verschneites Tal. Da wird der Job zum Hobby.

Welches Mobilitätskonzept haben Sie und Ihre MitarbeiterInnen?

Wir fahren Auto, anders geht das bei uns nicht. Allerdings können unsere FahrerInnen mit dem Firmenfahrzeug nach Hause fahren. Dadurch können wir im Jahr sehr viele Kilometer einsparen, weil sie sich den Weg ins Unternehmen sparen. Wir können damit auch einen kleinen Beitrag für die Umwelt leisten.

Beschreiben Sie sich als Person bitte mit sieben Eigenschaftswörtern:

Karin:

erfolgsorientiert

optimistisch

kontaktfreudig

authentisch

geht nicht – gibt’s nicht Herbert:

erfolgsorientiert

strukturiert

sozial

organisationstalentiert

unerschütterlich

verlässlich

risikobereit

