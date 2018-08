Wie Sport in all seinen Formen ein Wundermittel gegen Stress darstellt

Sie werden das Problem kennen, wenn es darum geht, die ideale Work-Life-Balance zu finden. Besonders als Unternehmer lastet viel Verantwortung auf Ihren Schultern, weshalb Kompromisse unabdingbar sind. Dadurch ist Stress vorprogrammiert. Besonders im digitalen Zeitalter hat die Geschwindigkeit in der Wirtschaft dabei immer weiter zugenommen. Prozesse werden im Zuge des Arbeitswandels zwar immer häufiger automatisiert und nehmen Ihnen viel Arbeit ab, doch es wird noch ein langer Weg sein, bevor vollständig entwickelte Künstliche Intelligenzen autonome Entscheidungen für Ihr Unternehmen treffen können. Bis die technologische Entwicklung diesen Stand erreicht hat, ist es wichtig, den Arbeitsalltag so stressfrei wie möglich zu gestalten. Ein ideales Mittel hier ist hierbei der Sport.

Wollen Sie jedoch ein echtes Wundermittel, sollten Sie selber aktiv Sport treiben. Schließlich hat die Menschheit sich im Zuge der Evolution praktisch ständig bewegt. Millionen von Jahren an Evolution sind erst dadurch mit der modernen Gesellschaft in Konflikt geraten, da immer mehr Menschen stundenlang im Sitzen Berufe ausüben. Dabei können auch gesundheitliche Probleme wie Rückenschmerzen entstehen, die Sie sicherlich auch schon erlebt haben. Allerdings bietet Technologie auch ein Mittel gegen das Bewegungsproblem, denn die Runtastic iPhone App ermöglicht es Ihnen, eine ideale Übersicht über die eigenen Fitnessaktivitäten zu erstellen und den Trainingsfortschritt zu verfolgen. Sport hilft also den Körper fit halten zu können. Allerdings profitiert nicht nur Ihre Physis, sondern auch die Psyche von sportlicher Betätigung.

Wenn Sie einen langen Arbeitstag gehabt haben, wird Ihnen vermutlich die Lust fehlen, sich noch einmal zum Sport zu überwinden. Hier greift der erste wichtige Wirkmechanismus, denn Sport erfordert eine Menge Disziplin. Wenn Sie es also lernen, sich an Ihre eigenen Vorgaben zu halten, kann sich dieser Wille auch bei Entscheidungen im Unternehmen positiv auswirken. Dafür belohnt der Sport Sie auch, denn Stresshormone wie Cortisol werden dank des Sports wieder reguliert. Dadurch können sich auch Schlafstörungen oder Depressionen mildern. Hinzu kommt, dass Sport eine ebenfalls Angst lösende Wirkung auf Menschen haben kann. Wenn Sie also in ein schwieriges Geschäftstreffen gehen müssen, bietet Sport Ihnen eine ideale Vorbereitung. So kann sich für Sie die Daily Yoga Fitness App lohnen, denn durch Yoga geraten Sie nicht ins Schwitzen, wie es bei anderen Sportarten der Fall ist. Die App fungiert praktisch als virtueller Coach und bietet mehr als 200 Posen, verschiedene HD-Videos und führt Sie auch mit einer Sprachführung live durch Ihre Sitzung.