SMART-MOBIL-DIGITAL – Die Nachlese zum Jungunternehmertag 2017

Der Jungunternehmertag in Wien hat dieses Mal wieder gezeigt, dass er zu Recht zu den Highlights im jährlichen Kalender für Jungunternehmer und Gründer gehört.

Ein interessiertes und vielschichtiges Publikum findet sich auf einer spannenden, vielseitigen und perfekt organisierten Veranstaltung ein.

Und wir von Unternehmerweb waren nicht nur dabei, sondern schon zum dritten Mal selbst Aussteller.

2.000 interessierte Besucher fanden heuer wieder den Weg zu einem äußerst spannenden Jungunternehmertag. Die Veranstaltung zeichnet sich durch ihre Kompaktheit und Übersichtlichkeit aus und die Besucher finden ihre Schwerpunkte sowohl in den Vorträgen, im Programm als auch in der Ausstellung.

Der aus dem Iran stammende „Vorzeigeunternehmer“ Ali Mahlodji hat in seiner beeindruckenden Keynote gezeigt wieso er ein Role-Model eines neuen erfolgreichen Unternehmertyps in Österreich ist.

Es ist seine Mischung aus Hartnäckigkeit und Tun gepaart mit einem unerschütterlicher Willen und dem Vertrauen darauf, dass irgendwann die Zeit für eine Idee gekommen ist, die seinen Erfolg beschreibt. Ein wichtiger Mensch und Unternehmer und vor allem ein Vorbild, nicht nur für Menschen mit einem Migrationshintergrund, sondern für alle Gründer und Jungunternehmer, weil er zeigt, was möglich ist. Er steht für die Tatsache, dass aus einer kleinen Idee mit Mut, viel Arbeit und Leidenschaft etwas ganz Faszinierendes entstehen kann.

Wie bereits in den letzten Jahren waren auch die anderen Vorträge sehr gut besucht, was an den Inhalten und den Vortragenden liegen dürfte. Selbst am Nachmittag fand sich ein interessiertes Publikum ein, wie der Redaktionsleiter Thomas Nasswetter (unternehmerweb) bei seinem Vortrag „Opinion Leader werden – Creating New Mass Media“ bestätigen kann.

Das vielfältige Angebot der Aussteller wurde wie jedes Jahr gerne von den Besuchern in Anspruch genommen. Wir von unternehmerweb hatten beobachtet, dass unsere Standbesucher besonders interessiert waren, nicht nur an der Plattform, sondern auch an den digitalen Dienstleistungen unseres Mutterunternehmens media4more. Online Advertising und E-Mail Marketing scheint nun auf der Agenda von Gründern und Jungunternehmern zu stehen.

Überrascht hat uns zudem das extreme Interesse bei der Wirtschaftskammer Wien und bei der Wirtschaftsagentur Wien, vor allem am Vormittag. Dass zeigt, dass die Wirtschaftskammer kein Auslaufmodell ist, wie es einige der politischen Parteien glauben, sondern einen klaren Auftrag hat und vielfältige Aufgaben gerade für Gründer und Jungunternehmer wahrnimmt.

Das rege Interesse am Programm der Jungen Wirtschaft Wien hat gezeigt, wie wichtig Face-to-Face Kommunikation auf Augenhöhe und Netzwerken im kleineren Kreise zwischen Interessenten und Experten ist.

Wir blicken also entspannt zurück auf diese rundum gelungene Veranstaltung und freuen uns schon auf das nächste Jahr.