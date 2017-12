Punkt Franchise: Trends in der deutschen Franchise-Wirtschaft

Wenn Jahr für Jahr annähernd doppelt so viele Neugründungen im Franchise zu verzeichnen sind, wie es hinzugewonnene Partner in Erscheinung treten lässt, liegt das im Trend. Hier kocht nicht jeder sein eigenes Süppchen nach beliebtem Rezept, manche nehmen noch einen größeren Topf dafür oder auch mehrere. Franchise macht bei der Digitalisierung keine Ausnahme, es geht dabei genauso um die Sanierung in die Jahre gekommener Gebäude wie auch um Gastlichkeit auf internationaler Ebene. Cocktails werden an der heimischen Bar verkostet, Mode und Schönheit gehören nicht weniger zum Geschäft als Führungskräfte, die aus einer effizienten Unterweisung ihren persönlichen Nutzen ziehen. Die Branche sprudelt geradezu vor neuen Ideen und einige vielversprechende Ideen können Sie auf Punkt Franchise finden. Dem Standort kommt eine wichtige Rolle zu – Wer am falschen Platz sein Glück versucht, der hat es nicht leicht. Es könnte jedoch auch geschehen, dass auf diesem Weg für Innovation gesorgt wird. So manches bislang verschlafene Nest hat sich schon zu ungekanntem Glanz gemausert, wenn ein neue Maßstäbe setzender Impuls erst einmal um sich greifen konnte. Eins zieht dann das andere an, und auf Dauer haben alle was davon. Franchise ist ein probates Mittel dafür, der Verödung der Innenstädte entgegenzuwirken. Die Gefahr zu scheitern ist dabei förmlich ausgeschlossen, denn das zu tragende Risiko ist auf mehrere belastbare Schultern zur Unterstützung verteilt.

Ausgefallene Ansprüche, die man mitnehmen kann

Es gehört heutzutage eher zum guten Ton als früher einmal, auf besondere Qualität der ausgewählten Lebensmittel Acht zu geben. Zu groß ist die Angst davor geworden, sich mit möglichst Günstigem Unerwünschtes einzuhandeln. Auch der Umwelt gegenüber hat sich das Bewusstsein für Nachteiliges geschärft. Man ist schneller bereit dazu, ein wenig mehr auszugeben, wenn das Gewissen beruhigt sein kann. Auf diesen Zug der Zeit ist Franchise längst mit aufgesprungen, auch andere Extras bei der Nahrungsversorgung sind gefragt. Frisch muss es sein, und wenn man es auch noch geliefert bekommt, lässt man sich das gern etwas kosten. Andererseits sind die Pausen zum Speisen oft recht knapp bemessen, und da kann es gar nicht schaden, wenn keine Wartezeit entsteht. Was man mitnehmen kann, lässt sich auch auf dem Weg verzehren, im Handumdrehen ist erledigt, was keinen Aufschub duldet. Bloß keine Umstände, wenn es schnell gehen muss! Erweist sich der kleine Imbiss noch dazu als gesund, sind gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Selbst wenn man dabei einer Illusion aufsitzt, ist das noch keine Katastrophe, solange sich der Anschein wahren lässt. Den vom Stress Geplagten gilt es, ihnen ein Stück entgegenzukommen, um zu zeigen, dass man sie und ihre speziellen Bedürfnisse versteht. Kompromisse sind dabei nicht immer zu umgehen. Von allergrößter Wichtigkeit ist ein überzeugender Auftritt.

Das Backen selbst liefert eher die Hintergrundmusik

In diesem Zusammenhang stellt sich nun die Frage, inwieweit das BackWerk solchen Anforderungen gerecht wird. Welche Werte werden hier vertreten, welche strategischen Absichten reizen dazu, eine weitere Niederlassung der weit verbreiteten Kette halbwegs eigenständiger Unternehmungen zu eröffnen? Die äußere Ähnlichkeit sämtlicher Stützpunkte täuscht nicht über den kleinen Unterschied im Einzelnen hinweg.

Die Gebühr zum Eintritt,

das nötige Eigenkapital und

die Summe der Gesamtinvestition

sind landauf, landab identisch, selbst an der nächsten Ecke. Doch was nach Ablauf zweier Jahre an Umsatz zu erwarten ist, das steht nur auf einem ganz individuellen Blatt. Wer dabei einen der vorderen Ränge einnehmen möchte, hat nicht viel Zeit dazu, sich als Meister seines Fachs zu profilieren.

Die Gebühren für das Franchise BackWerk sind vergleichsweise niedrig angesiedelt, andere Kosten nach eigenem Gutdünken zu gestalten. Was durchgängig fehlt, das ist die freundliche Bedienung. Der Dialog mit dem Kunden findet ausschließlich an der Kasse statt, muss darunter jedoch nicht leiden. Wenn es etwas mehr sein soll, liegt die Überzeugungsarbeit vornehmlich im Charakter der Produkte. Ausschlaggebend sind der Standort und sein freundliches Gesicht. Sie garantieren, dass niemand sich abgefertigt fühlt und alle gut aufgehoben sind. Dafür sind Standards einzuhalten, denen man sich professionell öffnen kann. Dass die Anzahl der Betreiber weit hinter der Adressenmenge zurückbleibt, spricht Bände.