Punkt Franchise: Einen eigenen Franchise-Betrieb eröffnen – was sollte ein Franchise-Kandidat mitbringen

Ja – was muss man eigentlich noch mitbringen, wenn doch im Grunde alles schon vorhanden ist? Franchise ist nur bedingt ein Allroundkonzept für den aussichtsreichen Geschäftsbetrieb, bei dem man selbst als sein eigener Mitarbeiter fungiert. Ohne Initiative und Tatkraft wird das nichts, beides muss freilich mit dem Franchisegeber sorgsam abgestimmt sein.

Deshalb sollten Sie sich nicht dafür bewerben, wenn Ihnen etwas grundsätzlich gegen den Strich geht. Sie werden das Prinzip kaum aus seinen Angeln heben können, wohl an seiner Verfeinerung tatkräftig, doch behutsam mitwirken. Schon allein der beständige Wandel verbietet es, langfristig auf der Stelle zu treten, aber ein Umsturz wird nicht zu bewerkstelligen sein. Wenn Sie Absichten dieser Art hegen sollten, probieren Sie es besser ganz auf eigene Faust.

Fühlen Sie sich jedoch im Status von Angestellten zu sehr eingeschränkt in Ihrer Schaffenskraft, dann werfen Sie die Fesseln über Bord und binden sich auf andere Art und Weise. Jeder Chef ist seinerseits an Weisungen gebunden, kann jedoch von Glück sagen, wenn die in seinem Sinne ausfallen. Ob dem so sein wird, lässt sich im Vorfeld gut sondieren, zumal man leicht auf Erfahrungswerte anderer zurückgreifen kann. Loten Sie Ihr Schicksal aus, nehmen Sie Ihre persönliche Zukunft in die eigene Hand! Sorgen Sie dafür, dass Ihre Entscheidung nicht Ihr Schade sein wird.

Man muss gelegentlich Abstriche machen können

Der ideale Kandidat sollte kein Alleinunterhalter sein, der große Schwierigkeiten damit hat, sich den Gegebenheiten anzupassen. Er muss

zu außergewöhnlichem Einsatz bereit sein,

unter Umständen mehr vom Umgang mit Kunden verstehen als von seiner Ware, und

ein definiertes Ziel konsequent verfolgen können.

Gar nicht verkehrt dürfte es sein, wenn er bereits selbstständig tätig gewesen wäre. Man muss nicht jeden Fehler zwei Mal machen und kann sich ungleich besser vorbereiten, wenn man das bereits kennt, was auf einen zukommt. Doch selbst die relative Unbedarftheit kann gut als Einstieg sein. Meist ist der erste Eindruck prägender als andere; wer unvorbelastet an etwas Neues herangeht, hat faire Chancen dafür, schnell voranzukommen. Ziemlich gefahrlos schließlich scheint die Gründung einer Existenz aus gesicherter Position heraus zu sein. Da hat man schon ein Pölsterchen im Rücken, weiß, was man nicht will und kennt die Grenzen der eigenen Belastbarkeit bereits.

Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass sie mit der Zeit auch enger werden können und man Vorsorge für mögliche Ausfälle treffen muss. Klopfen Sie das Konzept Ihres gewünschten Franchisegebers auch daraufhin ab, unterziehen Sie es einer schonungslosen Analyse. Tragen Sie nur Sorge dafür, dass Ihre Begeisterung nicht darunter leidet. Sie soll im Gegenteil von Tag zu Tag ein Stückchen wachsen und das am besten auf gesicherter Grundlage.

Von den Besten lernen, um sie noch zu überflügeln

Wer klug ist, guckt sich bei denen etwas ab, die Eindrucksvolles vorzuweisen haben. Es muss nicht unbedingt aus der angestrebten Branche stammen, größere Bedeutung hat der Unternehmergeist. Der sich beim Franchising innerhalb geregelter Bahnen beweisen soll, wobei sich immer Lücken finden können. Sie sind nicht brachial, aber unbedingt herauszufinden. Allerorten ist noch etwas zu verbessern, vor allem dann, wenn man selbst die Verantwortung dafür übernommen hat. Hören Sie auf Ihre Kunden; wenn man das für Franchise nicht getan hätte, wäre es kaum so weit damit gediehen. Zu den Erfolgreichen zählen sicherlich jene, die aus einem Betrieb zwei oder drei geschaffen haben, auch alle, die sich am Standort etablieren konnten.

Klettern Sie auf die Leiter des Erfolgs mit Currywurst für ausgemachte Feinschmecker, informieren Sie sich darüber, was man mit Kfz-Diensten in eigener Regie abgesichert verdienen kann. Folgen Sie

Rohrstar, Portas oder Morgengold,

Mister M und dem Phone Service Center,

Olympia, der fröhlichen Musikschule und vielen anderen

auf ihrem Weg nach vorn. Sichern Sie sich einen festen Platz im oft nahtlos ineinander greifenden Gefüge, bevor es andere tun. Spezialisieren Sie sich auf personelle Dienstleistungen oder richten Sie Ihr Augenmerk darauf, was sich in anderen Haushalten an Energie gewinnbringend einsparen lässt.