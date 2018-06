Ob Bilanzbesprechung, Vertragsverhandlung, Recruitinggespräch, Produktpräsentation, Kreativmeeting oder vieles mehr.

Ab sofort lässt sich die moderne Gastlichkeit auch außerhalb des Restaurants

erleben. Mit unserem neuen Konzept „meet&eat by preslmayer“ bieten wir Ihnen in einem eigenen

exklusiven Meetingraum die Möglichkeit, Seminare, Workshops und Privatfeiern im charmanten

urbanen Umfeld abzuhalten – „verliebt in schöner speisen“ inklusive.

Konferenzraum + Restaurant nahe des Linzer Hauptplatzes.

Eingebettet im Herzen von Linz finden Sie die Räumlichkeiten gleich direkt über unserem

Restaurant, in einer ruhigen Seitengasse des Linzer Hauptplatzes. Der Hauptraum bietet Platz für

bis zu 20 Personen, das zentrale Element ist ein großer Konferenztisch mit bequemen Designerstühlen

und zeitgemäßer Multimedia-Einrichtung. Der kleinere Nebenraum mit Loungecharakter

kann als Rückzugsort oder Pausenraum verwendet werden. Das Raumangebot ist unabhängig vom

Restaurant zugänglich, im Umkreis finden sich mehrere Tiefgaragen und Kurzparkzonen sowie der

Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln.

Maßgeschneidertes Angebot

Wir sind zu 100 Prozent auf Premium fokussiert, diesem Anspruch wollen wir auch mit unserem

neuen Angebot gerecht werden. Wir legen deshalb Wert darauf, Ihre individuellen Ansprüche zu

erfüllen. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und kontaktieren Sie uns für persönliche Angebote –

oder lernen Sie auf unserer Website das Konzept von „meet&eat by preslmayer“ genauer kennen: