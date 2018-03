DI (FH) Maria Prugger, MSc

Neben meinen Studien Internettechnik und –management an der FH in Kapfenberg und Betriebswirtschaftslehre an der KF-Uni in Graz habe ich bereits berufliche Erfahrungen im IKT-Sektor sammeln können. Seit August 2014 schreibe ich regelmäßig Artikel im Bereich IT & Telekommunikation für unternehmerweb.at. Über 2 Jahre lang war ich selbständige Ghostwriterin und habe Texte auf wissenschaftlichem Niveau verfasst. Seit September 2016 bin ich Arbeitnehmerin bei einem SaaS-Anbieter, wo ich seit November 2017 als Business Analystin tätig bin.

Schreiben hat mich schon immer begeistert und so habe ich die Möglichkeit mich mit immer neuen Themen auseinander zu setzen. „Wer immer nur dass tut was er schon kann, bleibt immer nur dass was er schon ist.“ Henry Ford