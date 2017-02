Mag.a Irene Rojnik Msc.

Sie ist als systemischer Coach, Trainerin und Beraterin sowie als Vorstandsmitglied im Verein alp – Aktivieren von Leadership Potential tätig. Parallel zu ihrem Publizistikstudium war sie fünf Jahre lang als Wirtschaftsjournalistin tätig. Sie hat mehrere Jahre im Ausland – in Brüssel, England und New York – gelebt. Seit 15 Jahren führt Ihre internationale Berufstätigkeit sie in viele Länder, wo sie als Beraterin und Trainerin Non-Profit-Organisationen bei der qualitativen Entwicklung begleitet. Ihre Expertise umfasst die breite Palette von Vision- und Strategieentwicklung, Teambuilding, Leadership, Kommunikation und Netzwerken, Kinder- und Menschenrechte, sowie Gender und Diversity.

Im Coaching geht es ihr darum die Stärken von Menschen zu finden und zu nutzen. Klienten holt sie dort ab, wo sie gerade sind und begleitet diese individuell bei der Suchen nach dem richtigen Weg. Der respektvolle Umgang mit Menschen und die Bewahrung der Menschenrechte in jedem Kontext sind ihr ein großes Anliegen. Ihre Angebote können in Deutsch oder Englisch in Anspruch genommen werden.

www.irene-rojnik.at

www.alp-network.org