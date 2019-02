Gutschein für eine Status-Check zu gewinnen – Team-Vertriebserfolg

Der begeisterte Kunde muss das Ziel sein!

Vertriebserfolg – für jedes Unternehmen ist das eines der Schlüsselelemente. Was nützen die besten und innovativsten Produkte und Dienstleistungen, wenn diese nicht entsprechend verkauft werden? Nicht erst durch die Digitalisierung haben sich die Anforderungen an den Vertrieb stark geändert. Doch der Weg ist weit von der klassischen Drückerkolonne bis zum agilen Kundenbeziehungsmanagement. Der Status-Check Vertrieb des Team-Vertriebserfolg zeigt sehr schnell wie es um Unternehmensleitbild, Vertriebsstrategie, Vertriebsziele, Vertriebsführung, Leistungsportfolio, Kundenportfolio und das Akquisemodell in Ihrem Unternehmen steht.

Erfahrung, Expertenwissen und innovative Methoden

Viele Unternehmen haben Probleme im Vertrieb.. Wer auf die falschen Kunden zugeht, der macht keinen Abschluss. Was nicht in der Pipeline ist kann auch nicht zu einem Auftrag führen. Das Team-Vertriebserfolg ist auf Vertriebsoptimierungen spezialisiert. Über 200 Projekte in 10 Jahren sprechen eine klare Sprache. Die Basis für den Vertriebserfolg bildet das umfassende TVE-Programm. Das Programm gliedert sich in drei Phasen und deckt von der Analyse-Phase über die Konzept-Phase bis zur Erfolgs-Phase alle notwendigen Schritte ab um den Vertrieb in seinem Tun und Wirken zu optimieren.

Der Status-Check als Ausgangsbasis

Der Status Check Vertrieb ist eine systematische Analyse der Vertriebssituation eines KMUs mit einer Beurteilung, welche Potenziale genützt werden sollten, damit die Vertriebsziele erreicht werden können. Der Status Check Vertrieb wurde als ein Schnellanalyse-Tool entwickelt. Das Ergebnis ist die Ermittlung des Status-Faktors durch qualifizierte Vertriebsberater. Dabei werden verschiedene Bereiche wie Unternehmensleitbild, Vertriebsstrategie, Vertriebsziele, Vertriebsführung, Leistungsportfolio, Kundenportfolio und das Akquisemodell analysiert, eingeordnet und bewertet.

Unternehmerweb verlost unter seinen Leser*innen einen Gutschein über einen Status-Check von Team-Vertriebserfolg. Das Team-Vertriebserfolg hat Unternehmerweb für seine Leser*innen einen Gutschein über einen gratis Status-Check im Ausmaß von vier Stunden zur Verfügung gestellt. Wenn Sie Interesse haben, den Status Ihres Unternehmens im Vertriebsbereich checken zu lassen, dann melden Sie sich bitte an. Und mit etwas Glück … Senden Sie ein E-Mail mit dem Betreff: Team-Vertriebserfolg an ta.bewremhenretnu-|-at-|-noitkader . Einsendeschluss ist der 15.02.2019.

Vertriebsoptimierung mit Erfolgsversprechen

Das Team-Vertriebserfolg weiß, dass die Vertriebsoptimierung strategisches Vorgehen erfordert und sehr viel mehr beinhaltet als schneller Laufen für bessere Absatzzahlen. Ihre Methoden sind so erfolgreich, dass sie sogar bereit sind auf einer Erfolgsbasis zu arbeiten, die im Rahmen von gemeinsam vereinbarten Maßnahmen ein Erfolgshonorar bei Zielerreichung enthält.

Der begeisterte Kunde macht den Unterschied

Es gibt den Unterschied zwischen einem zufriedenen Kunden und einem begeisterten Kunden und dieser Unterschied ist in jeder Hinsicht sehr viel wert. Aber wie entstehen begeisterte Kunden? Dazu braucht es einen entsprechenden Vertriebsprozess, der nicht nur zu Ihren Produkten und Dienstleistungen, sondern der auch zum Unternehmen und den Mitarbeitern passt. Ein Status-Check ist eine gute Ausgangsbasis um herauszufinden, wie der optimale Vertriebsprozess in Ihrem Unternehmen aussieht.

