Gut geplant ist halb gewonnen

Dieses volkstümliche Sprichwort ist auf so gut wie jeden Bereich des Lebens anwendbar. Sei es der Wocheneinkauf oder aber das nächste große Projekt im Job – eine präzise Planung und Überwachung mit den richtigen Tools zur Hand legt den Grundstein für einen erfolgreichen Abschluss.

Während man für die Einkaufsliste ganz altmodisch zu Zettel und Stift beziehungsweise im Zuge der vorangeschrittenen Digitalisierung zur Notizfunktion am Smartphone greift, sind in den verschiedenen Unternehmen genauso viele verschiedene Programme im Einsatz, die im operativen Tagesgeschäft zum Einsatz kommen und für eine Optimierung der jeweiligen Prozesse sorgen sollen.

Je nach Branche sind die Anforderungen an die IT-Kenntnisse der Bewerber obligatorisch. Während die Klassiker des Office Paketes wie Outlook, Excel und Word insbesondere für Quereinsteiger noch verhältnismäßig einfache Aufgaben sind, so werden mit ansteigender Fachspezialisierung auch die Anforderungen an das Portfolio der Arbeitskräfte immer spezieller.

Die zu verwendenden Programme reichen in ihrem Anwendungsbereich von Büroorganisation, über Content Management Systeme (CMS) bis hin zu Datenverarbeitungsprogrammen wie Photoshop (oder vergleichbaren Programme aus dem Hause Adobe) oder gar 3D Visualisierungsprogramme für technische Zeichnungen von Ingenieuren und Architekten. Diese Programme sind allerdings meist so umfangreich, dass es selbst in speziellen Trainings mehrere Tage dauern kann, bis die Basics einigermaßen sitzen.

Finde das passende Training in Deiner Nähe

Eine kurze Online Recherche zum Thema Schulungen sollte schnell Aufschluss darüber geben, ob in der Umgebung ein Schulungszentrum liegt, welches die gewünschten Weiterbildungen anbietet. Diverse Anbieter reißen sich um den hart umkämpften Markt der IT-Schulungen in Österreich. Neben unterschiedlichen IT-Programmen stehen je nach Dienstleister auch allgemeinere Kursthemen wie beispielsweise das Erlernen der, insbesondere von Personalern vielzitierten, Soft Skills, einer Kompetenzerweiterung im Bereich Social Media, Basiswissen im Projektmanagement oder auch des Onlinemarketings auf der Agenda.

Für Unternehmen, die beispielsweise ein neues Programm einführen wollen, können die Kurse auch inhouse, also vor Ort im jeweiligen Unternehmen durchgeführt werden. Dies hat den Vorteil, dass die Lehrenden den Kurs individuell an die Kompetenzen und vordefinierten Lernziele der Unternehmen anpassen können. So kann die effektive Lernzeit intensiver genutzt werden und auch auf individuelle Fragen eingegangen werden, da das Einsatzgebiet bei allen Teilnehmern mindestens sehr ähnlich ist. Inhouse Seminare sind nicht zuletzt wegen ihrer Teilnehmerzahl effektiv günstiger als ein offen angebotener Kurs. Doch vom Preis sollte man sich nicht abschrecken lassen, schließlich investiert mit einer Schulung sinnvoll in seine ganz persönliche Zukunft.

Bild: ©istock.com/izusek