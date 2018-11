„Funktionieren muss es.“. Dipl.-Ing. Bernd Jungbauer ist aus Leidenschaft Energietechniker, Energetiker und IT-Dienstleister. Bei allem, für dass er sich für seine Kunden ins Zeug legt, steht dieses Motto an oberster Stelle.

Nach dem Studium der Elektrotechnik war er über 15 Jahre in der freien Wirtschaft tätig. Als Mechatronik-Ingenieur in der Automobiltechnik, Projektleiter und im Verkauf in der Energietechnik sammelte er wertvolle Erfahrung in großen Unternehmen. 2013 wagte er dann den Schritt in die Selbständigkeit und gründete 2015 in Linz sein Studio für ganzheitliche Körperarbeit.

Nun hat er einen Weg gefunden, seine Liebe zu den Menschen mit seiner Begeisterung für Technik zu verbinden. Als IT-Dienstleister hilft er Unternehmern online besser gefunden zu werden. Einfach und leicht verständlich.

Auf dieser Online-Plattform möchte er nun seine Erfahrungen und Sichtweisen mit anderen Unternehmern teilen. Damit das was sie machen, auch möglichst gut funktioniert.

