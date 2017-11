Deutsche Erfolgsstorys aus dem Franchising

Erfolgsstorys im Franchising aus Deutschland beschränken sich keineswegs auf den Bereich der Fitness, sie lassen auch das Coachen und andere Beratungsleistungen nicht außen vor. Beeindruckendes innerhalb der Sparte können zudem die Seniorenbetreuung, der Hausbau und die Nachhilfe vorweisen. Selbst mit Designermöbeln und Postlagerndem lässt sich Furore machen, und an der Spitze steht die Zufriedenheit der Nutzer. Sie sind diejenigen, die sich beweisen müssen, wobei die Faktoren des Marktumfelds keinesfalls vernachlässigt werden dürfen. Natürlich muss auch der Businessplan jeder Überprüfung standhalten können und das nicht nur im laufenden Quartal. Suchen Sie sich unter den Top 10 der Branche einen Partner aus, der mindestens zu 90 % gut zu Ihnen passt. Oder orientieren Sie sich ausschließlich daran, dass Franchise ohne Eigenkapital kein unkalkulierbares Risiko für Sie bedeutet. Womöglich kreuzt sich auch das eine mit dem anderen an einer verlockenden Stelle; sobald die Dinge in Bewegung geraten, können sich die Akzente schnell einmal verschieben.

Wichtig ist, dass man eine innere Beziehung zu den Prinzipien aufbauen kann, die man langfristig lukrativ vertreten soll. Doch vorerst gilt es, sie hinreichend zu studieren. Voreilige Schlüsse helfen nicht weiter, wohl aber die detaillierte Recherche. Erkunden Sie das angestrebte Geschäft genau, bevor Sie sich festlegen, machen Sie Ihre Einwilligung nicht von der Laune eines Augenblicks abhängig.

Nicht unbedingt allein ins kalte Wasser springen

Man muss nicht gleich eine halbe Million oder mehr in der Hinterhand haben, auch mit kleinem Geld kann der Startschuss fallen, wenn es an Initiative nicht mangelt. Zwei von vielen bekannten Beispielen für Franchise ohne Eigenkapital sind Beratende und Kaffee-Lieferanten. Sowohl hier als auch dort lässt es sich bei null anfangen; wer jedoch eher zum guten Rat Anregendes betreffend tendiert, darf auch etwas tiefer in die Tasche greifen.

Etliche Franchisegeber verlangen nicht viel mehr als ein paar Tausender zum Einstieg, mancher beschränkt sich gar auf ein Taschengeld. Wer eigenes Geld ins Geschäft steckt, ist eher sich selbst verpflichtet, doch über die Schulter schauen andere in jedem Fall. Und das kann sehr hilfreich sein. Wenn Sie vorerst nicht allzu viel riskieren wollen, können Sie es ebenso gut mit dem Saunabau versuchen wie auch in der Kosmetikbranche. Buchführung für andere steht mit einem international erfolgreichen Background voraussichtlich fester auf den Füßen als im Alleingang, Ähnliches gilt für Sprachkurse, die schon im zartesten Alter beginnen können.

Franchise ist allumfassend und mittlerweile sehr vielseitig geworden, es fördert den Vertrieb von hochwertiger Nahrung für Vierbeiner und hat auch ein Herz für deren Halter. Die Freizeit bereichernd geht es hierbei zu, es wird musiziert, renoviert, gehandelt und nach allen Regeln der Kunst genossen.

Langfristig Bindendes will reiflich überlegt sein

Wer ein Geschäft betreiben möchte, braucht nach der passenden Idee dafür nicht lang zu suchen. Er kann es auch dann tun, wenn er sich vor großen Investitionen scheut. Andererseits bietet Franchise eine erprobte Möglichkeit dazu, aus vorhandenem Eigenkapital auf Dauer erheblich mehr zu machen. Überlegen Sie sich gut, ob Sie

eine Geldanlage suchen, bei der Sie selbst aktiv sein können, oder

die Früchte harter Arbeit als Ihr eigenes Startkapital verwenden wollen.

In jedem Fall sind Sie es, der die Weichen stellt. Sie können dabei auf jemanden bauen, der Beachtliches vorzuweisen hat und Sie nicht aus den Augen lassen wird. Hüten Sie sich vor

allzu großen Belastungen und

Verpflichtungen, die Ihnen widerstreben.

Vergleichen Sie in aller Ruhe, bevor Sie sich binden, hektisch wird es noch früh genug. Sie stehen vor einer Entscheidung, die Ihr Tun auf lange Zeit bestimmt. Sollten Sie bald merken, dass Sie lieber davon zurücktreten möchten, wird das nicht folgenlos bleiben. Dennoch sind Sie nicht nur auf sich gestellt. Richten Sie sich nach dem Beispiel derer, die es bereits geschafft haben. Finden Sie einen Weg, der sicherstellt, dass Sie sich nicht zu viel vornehmen müssen. Sichern Sie sich gegen Risiken ab, damit Sie derjenige sind, der von Ihrer Arbeit profitiert. Bauen Sie zielstrebig an Ihrer Zukunft, aber mit Bedacht.