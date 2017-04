Christina Tripolt

Kleider machen Leute!

Mode sehe ich als Ausdrucksmittel der eigenen Stimmung, als Spiegel der Seele. Jedes Kleidungsstück erzählt seine Geschichte. Das, was mich an Mode so interessiert, ist die Entstehung eines jeden Kleidungsstückes, die Prozesse, die dieses Stück von der Inspiration bis zur Fertigung durchläuft. Mode beeinflusst unsere aller Leben, ob man will oder nicht. Sie vernetzt, provoziert und überschreitet Grenzen.

Neben dem Entwerfen und Produzieren von Kleidung verfolge ich meine Leidenschaft über Mode zu schreiben, nachzudenken und die Philosophie der Mode immer wieder neu zu entdecken. Dies stets mit meinem Lebensmotto im Hinterkopf: Immer über den Tellerrand hinaus rudern!