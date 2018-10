Zeitaufzeichnungssoftware

Im Februar wurde bereits ein Artikel zur Zeiterfassung veröffentlicht. Darin wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Österreich und Excel für die Arbeitszeiterfassung betrachtet. Wie angekündigt geht es in diesem Artikel um Softwarelösungen für die Zeiterfassung.

Zur Erinnerung: Es besteht eine Aufzeichnungs- und Auskunftspflicht für ArbeitgeberInnen. Bei gleitender Arbeitszeit sind die Aufzeichnungen von ArbeitnehmerInnen zu führen.

4 österreichische Zeitaufzeichnungssysteme

Die runIT solutions GmbH

Aus Wien stammend bietet sie für Geschäftskunden das Activity Tracking Tool, runATT. runATT erfasst die Aktivitätszeiten der MitarbeiterInnen. Die Humanressourcenplanung wird durch Auswertungen über die Firma, Kunden, Produkte, Tätigkeiten und Personal unterstützt. Die IST-Zeiterfassung ermöglicht es den tatsächlichen Verlauf von Aktionen einzusehen und zu kontrollieren. Das Tarifierungs- und Verrechnungsmodul, sowie die Controllingerweiterung helfen bei der Lohnverrechnung. Die Applikation wird via Terminal, Web oder mobil angeboten und kann vorab gratis getestet werden. Die Preise sind online nicht ersichtlich.

Die ZEUS Zeiterfassung der ISGUS GmbH

Mit ihrem skalierbaren Funktionsumfang bietet sie modulare Flexibilität unabhängig von Größe und Branche des Unternehmens. Die Module Maschinendatenerfassung (MDE), Zutrittskontrolle (ZTK), Personaleinsatzplanung (PEP) und Betriebsdatenerfassung (BDE) können bei Bedarf ergänzt werden. Die Zeiterfassung wird mittels ISGUS-Terminals, per Web und per E-Mail durchgeführt. Das Unternehmen bietet vier unterschiedliche Terminals, ZEUS® X mobile kann im App-Stores heruntergeladen werden. Die kostenlose App bietet Schnittstellen zu Lohnabrechnungssystemen und die Daten können als PDF oder Excel-Datei exportiert werden. Mit dem IT 7200 Terminal ist die Zeiterfassung über Fingerprint möglich. Die Identifikation und Verifikation von MitarbeiterInnen erfolgt dabei mit einem Ausweis. Mit dem IT 8200 Terminal werden Zeit- und Kostenstellenerfassung sowie Zutrittskontrolle durchgeführt. Der IT 8260 kommt für Betriebsdaten- und Zeiterfassung sowie Workflows zum Einsatz. Die Preise sind online nicht ersichtlich.

Die Zeiterfassung der Newtown Web OG

Diese bietet eine webbasierte Software zur Arbeitszeit- und Projektzeiterfassung sowie zur Urlaubsverwaltung. Der Zugriff erfolgt über das Handy, den PC, einen externen oder einen Multi-User-Terminal. Da keine Hard- oder Softwareinstallationen notwendig sind, kann die Software sofort zum Einsatz kommen. Das Unternehmen bietet eine 45-tägige Testphase. Der Preis für das jederzeit kündbare Abonnement beträgt €4,00 pro Monat und pro User (exkl. USt). Die Ausgaben für zehn MitarbeiterInnen sind mit 480 Euro pro Jahr überschaubar.

TimeTac

Die steirische TimeTac GmbH bietet Arbeits- und Projektzeiterfassung sowie Urlaubsverwaltung inkl. Stellvertreterregelung. Mit dieser Lösung können gesetzliche Anforderungen einfach eingehalten werden. Bei jeder gesetzlichen Änderung werden kostenfreie Updates zur Verfügung gestellt. Übliche Regelungen (z.B. Mehrarbeit, Überstunden, Feiertage) sind standardmäßig hinterlegt

Es besteht die Möglichkeit Auswertungen, Reports, Abrechnungen und Planungen mit durchzuführen. TimeTac Lösungen werden für 13 Branchen angeboten. Zugegriffen wird via PC, mobilem Endgerät oder Terminal. Die Zeiterfassung via Terminal kann mittels Fingerabdruck, Chip oder NFC (Near Field Communication) verifiziert und erledigt werden.

Das Preismodell bietet flexible Abrechnung pro MitarbeiterIn. Arbeitszeiterfassung inkl. Stundenabrechnung zu einem Preis von €3,50, Projektzeiterfassung inkl. Projektplanung um €8 und Urlaubs- und Abwesenheitsverwaltung mit Workflows zu €1,50 pro MitarbeiterIn. Optional kann um €1,50 die Funktion Personaleinsatzplanung für Tätigkeitsbereiche und Standorte dazu gebucht werden. Das Tool kann vorab 30 Tage gratis getestet werden. TimeTac bietet für Großbetriebe und Konzerne eine Enterprise Version an. Diese Variante ist nur auf Anfrage erhältlich.

Womit wird in Ihrem Unternehmen die Zeiterfassung durchgeführt?

