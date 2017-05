Zahlenfans haben’s leichter! Die logisch-mathematische Intelligenz

Multiple Intelligenzen Teil 4



Fällt es Ihnen leicht im Restaurant schnell die Konsumation nachzurechnen, behalten Sie stets den Überblick über die Aus- und Einnahmen Ihres Unternehmens und können Sie schnell überschlagen, wann sich eine Investition für Sie amortisiert hat? – Dann liegt eine Ihrer Stärken wahrscheinlich in der logisch-mathematischen Intelligenz.

Der amerikanische Psychologe Howard Gardner geht davon aus, dass jeder Mensch über bis zu neun verschiedene Intelligenzen verfügt. Mit diesen „Multiplen Intelligenzen“ – nicht nur einer – werden wir geboren. (siehe Artikel: Wie die Multiplen Intelligenzen uns beeinflussen.)

Mathematik, Wissenschaft & Logik

Zur logisch-mathematischen Intelligenz gehört alles, was mit Zahlen und Mathematik zu tun hat, wie rechnen und die Fähigkeit komplexe mathematische Aufgaben zu lösen. Es sind meist Menschen, die sich Zahlen leichter merken, als Namen. Der zweite Bereich umfasst die Logik. Hier besteht die Fähigkeit darin, Probleme schrittweise durchzudenken und logisch zu analysieren. Weiters können Muster in Abläufen gut erkannt und beschrieben werden. Das dritte Feld ist die Wissenschaft. Hier geht es darum Probleme zu erkennen, eine wissenschaftliche Frage zu formulieren und dieser nachzugehen bis eine Lösung gefunden wurde.

In der Schule ist es eine Fähigkeit, die stark gefördert wird. Wer über eine logisch-mathematische Intelligenz in Kombination mit starken sprachlichen Fähigkeiten (linguistische Intelligenz) verfügt, der hat bzw. hatte es als Schüler oder Student leichter, da jede Form von Test, wo Aufgaben gelöst werden, interessant war. Auch im Arbeitsleben ist logisches Denken eine vielgepriesene Kompetenz.

Typische Berufe für Menschen mit einer stark entwickelten logisch-mathematischen Intelligenz sind Mathematiker, Logiker und Naturwissenschaftler. Diese sind an Schulen und Universitäten aktiv, aber auch stark in technischen Berufen oder bei Banken und Versicherungen vertreten. Weiters gehören Berufe dazu, in denen logische Abläufe geplant werden, wie z.B. von Projekt- und Prozessmanager.

Probleme finden und lösen

„Ich schätze es, wenn ich in meiner beruflichen Tätigkeit gefordert werde. Ich brauche immer wieder neue Herausforderungen, wo ich selbständig Lösungen entwickeln kann. Ich habe jetzt erkannt, dass dieses Bedürfnis durch meine logisch-mathematische Intelligenz entsteht und ich da meine Stärken habe“, schildert eine Teilnehmerin ihre Erkenntnisse aus einem Workshop zu den Multiplen Intelligenzen. „Routinearbeit langweilt mich schnell. Wenn ich aber eine spannende Aufgabe habe, dann bin ich voller Energie und bleibe dran, bis ich sie gelöst habe.“

Testen Sie sich selbst!

Jeder Mensch ist mit einem einzigartigen Intelligenzen-Profil geboren. Jede der Intelligenz ist wie eine Antenne mit der wir lernen, Probleme lösen oder auch Neues erschaffen. Intelligenzen müssen aber entwickelt werden. Hier finden Sie ein paar Fragen, die Hinweise auf eine gut entwickelte logisch-mathematische Intelligenz geben.

• Ich kann gut Kopf rechnen.

• Ich interessiere mich dafür, wie Dinge funktionieren.

• Ich strukturiere meine Arbeit nach einem klaren Plan.

• Ich mag mathematische und strategische Spiele (z.B. Schach, Sudoku)

• Ich stelle gerne Hypothesen auf und überprüfe sie dann.

• Ich kann logische Abläufe in einem Prozess erkennen.

• Ich tüftle gerne an Problemen.