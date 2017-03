Wie mobil ist mein Büro?

Heute benötigen Sie für mobile Arbeit nicht viele Hilfsmittel: ein Laptop oder

Tablet, das Smartphone, idealerweise WLAN und Strom oder volle Akkus und

schon sind Sie gewappnet. Auf Geschäftsreisen, im Coworking Space, im Zug,

im Café, im Garten oder am See, mit diesen Komponenten ist mobiles Arbeiten

möglich. Bevor Sie jedoch losstarten, nehmen Sie sich einen Moment Zeit und

planen die Arbeit im mobilen Büro.

Das mobile Überall&Jederzeit-Büro umsetzen

In einem früheren Beitrag ging es bereits um die Mobilität der Mitarbeiter und die

damit verbundenen Auswirkungen auf die IT. Der Zugriff auf Firmennetzwerke, das

Übermitteln oder Speichern von Unternehmensdaten mittels mobilen Endgeräten

stellen Herausforderungen für die IT dar. Der Zugang zu SaaS (Software as a

Service) bzw. Cloud-Diensten unterstützt die Mobilität, erhöhen jedoch den

Verwaltungsaufwand. Auch Apps bergen Gefahrenquellen für die IT-Sicherheit. Mit

Apps können jedoch Problemlösungsansätze sofort gefunden und umgesetzt

werden.

Tipps für das mobile Arbeiten

Bei der Vorbereitung des mobilen Büros auf folgende Punkte achten:

• Telefonat und Gespräch über sensible Informationen à Wo haben Sie Ruhe?

• Infrastruktur, Arbeitsmaterial, Programme à Was brauchen Sie unterwegs?

• Notwendiges Equipment prüfen

• Kommunikationstools und –kanäle à mit MitarbeiterInnen und KundInnen

absprechen z.B. Internet-Telefonie, screen sharing, Dateitransfer.

• Sicherheitsstandards für die Synchronisierung festlegen à Daten über die

Cloud übertragen?

• Richtlinien zum Datenschutz erstellen à Wie können vertrauliche

Informationen geschützt werden?

• Backups durchführen à Risikominimierung bei Verlust von Geräten

Offenes WLAN – hoher Preis für kostenloses Service

Cafés oder Flughäfen bieten oft offene WLAN-Zugänge. So kann man sich einfach

mit dem Smartphone, Tablet oder Laptop ins Internet einloggen, meist sogar

kostenlos. Die Nutzung dieser unsicheren WLAN-Hotspots kann zum Abgreifen von

Passwörtern, zum Mitlesen des Datenverkehrs oder zum Datenklau führen.

Sicherheitsregeln sind zu beachten:

• Verbindung verschlüsseln (https)

• VPN-Netzwerk nutzen (Virtual Private Network)

• Datei- und Ordnerfreigaben deaktivieren

• Firewall einschalten

• Automatische Anmeldung an bekannten WLANs deaktivieren

• WLAN nur bei Nutzung einschalten

Coworking-Spaces

Die Grundidee von Coworking ist, dass man kein eigenes Büro mit Infrastruktur

benötigt, sondern bei Bedarf mietet. Der Coworking-Anbieter stellt Ihnen dazu einen

flexibel nutzbaren Arbeitsplatz zur Verfügung. Größtes Plus ist der Austausch mit

kreativen und innovativen UnternehmerInnen. Der Vorteil dieses Nomadenlebens ist,

dass Sie sich Ihren Arbeitsort selbst aussuchen können.

Bei der Wahl des passenden Coworking Space sollten Sie die vorhandene

Infrastruktur betrachten. Parkplätze, Anbindung an Öffis, Arbeitsplätze, (3D)Drucker,

Beamer, Flipcharts, Schließfächer, Kaffee, ungestörtes Telefonieren und vor allem

ein stabiles und schnelles WLAN sind relevant. Das WLAN sollte ohne oder nur mit

geringen Ausfallzeiten funktionieren. Beim Zugriff auf Kundensysteme oder dem

Verschicken sensibler Daten ist die Nutzung eines VPNs zu empfehlen. Sind Sie

Power-User kann ein kabelgebundener Internetzugang wichtig sein. Stellen Sie

sicher, dass der Coworking Space bietet was Sie brauchen.

Lonely Planet hat die zehn besten Coworking-Spaces weltweit gekürt.

1. Betahaus, Berlin, Deutschland (auch in Hamburg, Barcelona und Sofia)

2. Urban Place, Tel Aviv, Israel

3. Punspace, Chiang Mai, Thailand: Zwei Niederlassungen, in Nimman und Tha

Phae Gate

4. Le Laptop, Paris, Frankreich

5. The Farm, New York/Soho, USA

6. Cowo| 360, Rom, Italien

7. Kindred Studios, Melbourne, Australien

8. The Thinking Hut, Amsterdam, Niederlande

9. Hubud, Ubud, Bali

10. Café Ondas, Medellin, Kolumbien

Mittlerweile hat sich der Coworking-Trend auch in Österreich etabliert. Hauptsächlich

EPUs, KMUs und Startups sind hier anzutreffen, hin und wieder findet man auch

Teams aus Unternehmen, die diese Möglichkeit nutzen.

Das Angebot ist bereits beträchtlich und der Pfeil zeigt weiterhin nach oben.

Übersicht der österreichischen Anbieter in den einzelnen Bundesländern:

• Burgenland:

o Startup Burgenland, Pinkafeld

o WULKAWORKING.SPACE, Trausdorf

• Kärnten

o Anlegestelle, Klagenfurt

o Hafen11, Klagenfurt

o Schallar 2, Moosburg

o CO Quartier, Villach

o Leuchtturm.one in Sattendorf

• Niederösterreich

o BIZFarm Hypo NOE, Korneuburg

o City Coworking, Wr. Neustadt

o Comspace, Wolkersdorf

o Coworking Eisenstraße, Scheibbs

o Die Mühle, Engelmannsbrunn

o dieBOX, St. Pölten

o Gröbl Sportevent KG, Sieghartskirchen

o Hausmann Bauphysik, Böheimkirchen

o PostSTUDIOS 2013, Strengberg

o W80Gründerzentrum, Baden

o Convo Coworking Space, Mödling

o RIZ Beratungsbüro, Mistelbach

o Rockspace, Wiener Neustadt

o Coworking Space PulkauStartUp Startbüros, St. Pölten

o StartUp Center Startrampe, Wolkersdorf

o COWÖRK, Gerersdorf

o WAG22, Baden

o Wirtschaftspark Wienerwald, Wolfsgraben

o Coworking Villa56, Brunn

o Exel Medical GmbH, Leobersdorf

o Business&Quartier, St. Pölten

o Dorfplatz, Wördern

o Toweroffice, Tulln

• Oberösterreich

o Softwarepark, Hagenberg

o akostart, Linz

o Axis Linz

o Daxbau, Linz

o Q70 Business Center, Linz

o kreativ.RAUM, Marchtrenk

o Workspace, Wels

• Salzburg

o COWORKINGSALZBURG/Techno Z, Salzburg

o Regus Business Center GmbH, Salzburg

o Ideenpark Schloss Glanegg, Salzburg

o Panzerhalle Betriebs GmbH, Salzburg

o Herzbluat, Hallein

• Steiermark

o 42 Gramm, Graz

o AULA x space, Graz

o bluelab – COWORKING im Rondo, Graz

o Coworking im Architekturhaus, Graz

o creative coworking space sechserhaus, Graz

o eeza, Graz

o En Garde Graz

o Freiraum, Graz

o studio gries 8, Graz

o HEIMAT coworking, Graz

o Ideenreich, Graz

o The Infinitive Factory, Graz

o Kreativraum Gartengasse, Graz

o Kulturverein Fönfrisur, Graz

o lab10, Graz

o Living Rooms, Graz

o Managerie, Graz

o N4 Innovationszentrum, Graz

o Printi, Graz

o Science Park, Graz

o SPACELAND, Graz

o Regus Business Center GmbH, Graz

o AVbaby, Graz

o KraxlMaxl & Co, Graz

o Von A bis Z, Graz

o Muroffice, Murau

o MT InnoBase, Spielberg

• Tirol

o Basislager, Kufstein

o Coworking Imst

o Raum 13, Innsbruck

o Die Bäckerei, Innsbruck

o Metzgerei.Creative-CoWorking, Innsbruck

o Campus V Coworking, Innsbruck

o Werkstätte Wattens Co-Working Space, Wattens

• Vorarlberg

o Coworking, Feldkirch & Dornbirn

o Quartier4u, Bregenz

o Zeiträume, Dornbirn

o Die Gelbe Fabrik, Dornbirn

• Wien

o Insgesamt gibt es knapp 50 Coworking Spaces in Wien – futurezone.at

hat die zehn „besten“ Coworking Spaces in Wien aufgelistet.

https://www.jungewirtschaft.at/jw/oesterreich/Coworking_in_Wien1.html

1. Frequentis Gründerzentrum, 1040 Wien

2. Gemeinschaftsbüro, 1080 Wien

3. Loffice, 1070 Wien

4. Metalab, 1010 Wien

5. Neno, 1010 und 1050 Wien

6. Rochuspark, 1030 Wien

7. sektor5, 1050 Wien

8. Spaces01, 1030 Wien

9. Impact Hub, 1070 Vienna

10. Treibhaus, 1010 Wien

Wie mobil ist Ihr Büro? Wie planen Sie das Arbeit unterwegs?

