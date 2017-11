Der Begriff Webinar setzt sich aus den Wörtern Web (World Wide Web) und Seminar zusammen und ist seit 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt als Wortmarke eingetragen.

Mit Webinar werden interaktive Seminare, die über das Internet gehalten werden, bezeichnet. Bei diesen Online-Präsentationen partizipieren die TeilnehmerInnen ortsunabhängig über das Internet. Während des zeitlich fixierten, interaktiven Vortrages können Fragen an die Vortragenden gestellt werden. Interaktion und Diskussion sind zentrale Bestandteile eines Webinars und finden über Webcam und Mikrofon statt. Die mündliche Kommunikation wird dabei meist über VoIP (Voice over Internet Protocol) live übertragen oder es wird via Live-Chat kommuniziert. Üblicherweise müssen sich TeilnehmerInnen vorab anmelden und einloggen.

Webinar abhalten

Webinar-AnbieterInnen treten mit ihren Webinar-TeilnehmerInnen über das Internet in Kontakt. Die webbasierten Videokonferenzen ermöglichen eine globale Reichweite. Den Anbietern stehen unterschiedliche Methoden zur Verfügung. Die Vorträge werden durch die Übertragung des Bildschirms, Präsentationen oder Demonstrationen unterstützt. Auch interaktive Funktionen, wie Live-Chat können angeboten werden.

Professionalisten nutzen Webinare, um ihr Wissen weiter zu geben. Die Webinar-AnbieterInnen teilen mit dem Publikum Ihre Berufserfahrung oder ihr Spezialwissen. Webinare werden in der Lehre oder in der Fortbildung eingesetzt, für Werbezwecke genutzt oder für den Verkauf, kommerzieller Produktpräsentationen oder Online-Pressekonferenzen verwendet. Webinare werden auch als Interview mit zwei oder sogar in der Gruppe mit mehreren Webinar-Anbietern durchgeführt.

Um sicher zu stellen, dass so viele TeilnehmerInnen wie möglich anwesend sind, schicken AnbieterInnen Erinnerungsemails vor dem Webinarstart. Möchten Webinar-AnbieterInnen ihr Publikum in unterschiedlichen Zeitzonen erreichen, sollten sie das Webinar mehr als einmal veranstalten.

An einem Webinar teilnehmen

Wie der Zugang zum Webinar erreicht wird hängt vom Anbieter ab. Es kann sein, dass Sie ein Programm herunterladen müssen, um Zugang zu bekommen. Bei anderen Anbietern müssen Sie einen Platz reservieren indem Sie dem Link in einer Einladungsemail folgen. Bei Webinaren mit Live-Chat kann es sein, dass die TeilnehmerInnenzahl begrenzt wird. Live-Webinar-Sitzungen können auch Passwort geschützt werden.

Webinar Methoden

Wie bei anderen Präsentationen in Klassenzimmern, Besprechungszimmern oder in Vorlesungssälen werden MS PowerPoint, Apple Keynotes oder Programme anderer AnbieterInnen verwendet, um Folien als Präsentationsunterstützung zu erstellen.

Aufgenommene Videos werden gestreamt oder mittels Live-Übertragung angeboten. Social Media Kanäle wie YouTube, Facebook und Instagram sind dafür besonders geeignet.

Mit VoIP (Voice over IP) wird Echtzeit-Audio-Kommunikation ermöglicht. So können Webinar-AnbieterInnen mit ihrem Publikum ins Gespräch kommen. Ein beliebtes Webinar Feature ist das Speichern der gesamten Präsentation, dazu zählen alle audio- und visuellen Inhalte.

Während des Webinars können hilfreiche Annotationen, Markierungen oder Highlights gezeichnet werden. Sind Frage- und Antwort-Phasen eingeplant, können Webinar-AnbieterInnen über Chat-Boxen ins Gespräch mit dem Publikum treten. Umfragen und Abstimmungen oder Quizes können integriert werden.

Webinar Service Provider

AnbieterInnen von Webinar-Services bieten teilweise gratis Testphasen. Danach sind die Services meist kostenpflichtig. Zusätzliche Features wie, Analysen und Reports bieten hilfreiche Unterstützung.

GoToWebinar

Nach Angaben des Unternehmens werden jährlich 2,7 Mio. Webinare durchgeführt, an denen mehr als 40 Mio. Menschen teilnehmen. Aktuell bietet GoToWebinar ein kostenloses Trial für 7 Tage an. Danach können kostenpflichtige Abonnements ab €89 monatlich gebucht werden. Das Produktpaket wird abhängig von den Anforderungen zusammengestellt. Angeboten werden: GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining, GoToMyPC, GoToAssist, OpenVoice und Grasshopper.

AnyMeeting

Die Zielgruppe dieses Anbieters sind KMUs. Um auf die Bedürfnisse der kleineren Unternehmen einzugehen, ist das Preismodell günstiger als das von GoToWebinar. Vom Start in 2011 bis heute konnten die Userzahlen auf 750.000 erhöht werden. AnyMeeting bietet ein 14 tägiges Trial an. Im Vergleich zu GoToWebinar und Zoom behauptet AnyMeeting folgende Vorteile zu bieten: Einfache und kostengünstige Nutzung und Zuverlässigkeit von 99,99%.

Zoom

Das Hosting für bis zu 100 TeilnehmerInnen mit einem 40-Minuten Limit ist absolut kostenlos (Basic). Die kostenpflichtigen Abos sind auf die TeilnehmerInnenzahlen abgestimmt. Das Pro-Paket für kleine Teams kommt auf €13,99 pro Monat und das Business-Paket für KMUs kommt auf €18,99 pro Monat. Weitere Angebote sind das Enterprise-Paket für große Unternehmen und softwarebasierte Konferenzraumlösungen.

Join.me

Auch dieser Anbieter lockt mit einer 14-Tage-Testversion. Im Anschluss kann auf die FREE, PRO (€17/Monat) oder BUSINESS (€24/Monat) Version umgestiegen werden. Die Funktionen werden für Einzelanwender, Teams und Unternehmen angeboten.

Wollen Sie zu einem speziellen Thema Ihren Wissensstand erweitern oder ein neues Geschäftsmodell aufbauen? Webinare bieten die ideale Möglichkeit dazu.

