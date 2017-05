Tipps für erfolgreiches E-Mail-Marketing

E-Mail-Marketing ist ein sehr beliebtes und kosteneffizientes Marketing Werkzeug und fixer Bestandteil eines modernen Marketingmixes. Damit ihre E-Mail Kampagnen erfolgreich funktionieren haben wir für sie ein paar Tipps zusammengefasst.

Spam-Filter

Noch vor wenigen Jahren waren rund 95% aller weltweit versendeten Mails Spam. Obwohl heute Spam seltener geworden ist liegt die Rate immer noch bei rund 60%. Einer der Gründe dafür ist, dass Spamfilter immer bessere Erkennungsraten haben und auch Internetprovider Spammails herausfiltern. Was aus Sicht von Endverbrauchern und Usern verständlich ist, kann aber für ihre nächste E-Mail-Kampagne zu einem Problem werden. Damit ihre Werbemails auch beim Kunden ankommen und nicht im Spamfilter landen sollten sie folgende Punkte bedenken:

No go Massenmail

Verschicken sie keine Massenmails von ihrem Unternehmensserver oder ihrem privaten Mailservice. Es besteht die Gefahr, dass ihre Domain und ihr Server auf eine Blacklist kommen und ihre E-Mail-Kommunikation dann für mehrere Stunden oder sogar Tage unterbrochen ist.

Dedizierter Mailserver

Verwenden sie einen dedizierten Mailserver für ihre Werbeaussendungen. Einen mit gutem Rating, einer eigenen IP Adresse und einer eigenen Maildomäne.

Nutzung eines kommerziellen E-Mail-Marketingservice

Nutzen sie nach Möglichkeit ein kommerzielles E-Mail-Marketingservice. Diese sind in zentralen Whitelists eingetragen und werden von Internetserviceprovidern nicht gefiltert.

Nicht zuviele E-Mails auf einmals versenden

Versenden sie die Mails in kleinen Tranchen zu 50-150 Empfängern. Eine gute E-Mail-Marketingsoftware übernimmt diese Steuerung für sie.

Vermeiden sie Anlagen

Word- und Exceldokumente sind ein No-Go, aber auch PDFs sollen nicht per Massenaussendung verschickt werden.

Mailserver

Der technisch wichtigste Part für eine erfolgreiche Mail-Kampagne ist neben der richtigen Gestaltung der Aussendung (Format, Text, Bilder) die korrekte Konfiguration ihres Mailservers und ihrer Maildomäne. Funktionen wie Sender ID, also eine Prüfung ihrer autorisierten IP-Adressen, Sender Reputation, SPF und DKIM müssen heute schon fast zwingend implementiert sein, damit Mails auch beim Empfänger ankommen. Bei DKIM (DomainKey Identified Mail) handelt es sich nicht um einen Spamfilter, sondern ein Identifikationsprotokoll zur Sicherstellung der Authentizität von E-Mail-Absendern. Ein mit Hilfe von DomainKeys signiertes E-Mail bietet die Möglichkeit nachzuprüfen, ob die Absendedomain korrekt ist und ob das E-Mail auf dem Weg zum Empfänger verändert wurde. Moderne und gut konfigurierte Spamfilter lassen das in ihre Bewertung mit einfließen. Sind in ihrem Mailsystem Sender ID, SPF und DKIM nicht oder nicht korrekt konfiguriert, reduziert das den Erfolg ihrer Aussendung.

Optimale Zustellraten mit Design- und Spamtests

Spamdetektoren arbeiten mit sehr ausgeklügelten Mechanismen um Spam auszufiltern. Sie sollten daher vor einer größeren Kampagne unbedingt Spam und Designtests durchführen. Mit diesen Tests stellen sie fest, wie ihre Newsletter in Webmails und auf Smartphones aussehen. Des Weiteren wird geprüft welche Mails aufgrund ihrer Gestaltung und ihres Inhalts als Spam klassifiziert werden. Oft ist es dann empfehlenswert Sätze um zu formulieren oder andere Worte zu verwenden, um höhere Zustellraten zu erzielen.

Links:

Antispam protection in Exchange 2016

Newslettersoftware