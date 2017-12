Rituale und welche Rolle der Schlafanzug beim Telefonieren spielt.

Eine altbekannte Situation: das Telefon klingelt, ein wichtiges Gespräch. Man dachte heute Morgen die Arbeit vom Bett aus erledigen zu können. Dann die Frage: „Liegst du noch im Bett?“. „Mist, ertappt! Woher weiß der/ die das?“. Dabei könnte die Arbeit von zuhause aus doch so schön sein. Jedoch beeinflussen die äußeren Umstände die Interaktion mit den Kunden, Mitarbeitern und Vorgesetzten. Rituale können unangenehmen Situationen wie diese verhindern.

Überleben nur mit Hilfe der Rituale

Menschen können ohne Rituale nicht kommunizieren. Warum, zeigen die Ausführungen des Anthropologen Arnold Gehlen. Er beschreibt wie das Urwesen des Menschen und dessen Funktionsweise in einer Gesellschaft eng mit Ritualen verwoben sind. Menschen sind zwar intelligent, aber gleichzeitig haben sie keinen starken Instinkt, der ihr Verhalten regelt. Überleben kann in einer komplexen Gesellschaft nur, wer sich an sozialen Normen, Regeln und Werten orientiert. Diese verfestigen und drücken sich in Ritualen aus.

Die Welt der ungeschriebenen Gesetze

Wenn Unternehmen ihre Programme durchsetzen wollen, wird diese Funktionsweise des sozialen Wesens „Mensch“ häufig vernachlässigt. Trotzdem ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, wie der Mensch in ein soziales eingebunden ist. Auf diese Welt der ungeschriebenen Gesetze aus Werten, Normen und Stimmungen zielen Rituale ab. Es ist das verhaltenssteuernde Sozialsystem eines Unternehmens. Im Management können sie als bewusste Führungs- und Steuerungselemente eingesetzt werden.

Die Weihnachtsfeier unter Betrachtung

Wie das funktioniert, zeigt das Beispiel der allseits bekannten Weihnachtsfeier. Wenn man auf diese das Stufenmodell zu Ritualen des Anthropologen Victor Turner anwendet, zeigt sich wie ungeschriebene Gesetze wirken. Dabei gibt es drei Phasen. In der ersten kommt es zu einer „Trennung“ der Mitarbeiter und Vorgesetzten von der bisherigen Rolle im Unternehmen. Gemeinsam nehmen alle an einem Tisch Platz. In der „Schwellenphase“ lösen sich Statusunterschiede auf. Nach dem Wochenende kommt es zu Phase drei – der Wiedereingliederung. Die hierarchische Ordnung ist wiederhergestellt. Der Kontrast zwischen Feier und Arbeitsalltag stellt die Konturen zwischen den Personen im Unternehmen wieder her und ruft die Ordnung in Erinnerung. Das ist nur eine von vielen verschiedenen Formen wie Rituale wirken.

Was hat das mit dem Schlafanzug zu tun?

Die letzten Absätze legten nahe, dass Rituale ihre Kraft besonders in der Interaktion mit anderen entfalten. Allerdings wirken sie auch auf individueller Ebene. So kann die Funktion eines Rituals wie bei der Weihnachtsfeier beschrieben, auch im Home-Office auftreten. Das Anlegen spezieller Kleidung oder das Betreten eines speziellen Raumes markiert den Übergang von Freizeit und Arbeitszeit. Der Kontrast schärft die Konturen.

Kraft der Rituale auf individueller Ebene

Das Management kann Rituale einsetzen, um gezielt positive soziale Energie zu kanalisieren. Auch im individuellen Verhalten funktioniert das. Immer gleich ablaufende, symbolische Handlungen verstärken die Identifikation mit der eigenen Arbeit und dem Projekt. Dadurch steigt die Motivation. Kleine, alltägliche Vorgehensweisen bieten Halt und Orientierung. Es entsteht eine dauerhafte Konstante im Leben, die zum Gefühl der Kontrolle in einem oft unvorhersehbaren Alltag beiträgt. Kreativität baut auf dieser Konstante und einem stabilen Umfeld auf und entfaltet sich hier ohne Druck. So tragen Ordnungs-, Zeit-, Motivations- und Strukturierungsrituale dazu bei, individuelle Kompetenz und Energie auf die Organisation zu übertragen.

Wichtig dabei ist allerdings, Rituale als offenes System zu betrachten. Das heißt zwar auf Bewährtes und Traditionelles zurückzugreifen, aber auch Wandel und Dynamik in der Interaktion mit sich selbst und anderen zuzulassen. Durch die Integration dieser Potentiale im Alltag, tragen Rituale dazu bei, dass es gar keinen Schlafanzug mehr gibt, den andere durch das Telefon hören könnten.