Multiple Intelligenzen: So erkennen Sie die Stärken ihrer Mitarbeiter – Teil 2

Seine eigenen Stärken zu kennen ist hilfreich, das seiner Mitarbeiter zu erkennen noch viel mehr. Gerade in kleineren Unternehmen sind motivierte Arbeitskräfte besonders wichtig. Intelligenzen zu erkennen, hilft dabei MitarbeiterInnen in dem Bereich einzusetzen, wo sie ihre Stärken haben und mit Freude an der Arbeit sind.

Der amerikanische Psychologe Howard Gardner geht davon aus, dass jeder Mensch über eine individuelle Kombination aus unabhängigen Intelligenzen verfügt. Diese sind auch in unterschiedlichen Bereichen unseres Gehirnes angesiedelt. Mit diesen „Multiplen Intelligenzen“ – nicht nur einer – werden wir geboren. Sie sind die Antennen mit denen jeder lernt und an Aufgaben herangeht.

Ein paar Beispiele

In einer Besprechung kritzelt bzw. malt einer ihrer Mitarbeiter auf seinen Block herum. Ein Zweiter schreibt akribisch auf seinem Laptop mit und feilt an jedem Wort. Ein Dritter zeichnet auf seinem Block ein Modell über das Gehörte. Der erste könnte über eine kinästhetische Intelligenz verfügen – da er sich nicht selbst bewegen kann, bewegt er seine Hände. Der Zweite verfügt über eine linguistische Intelligenz. Der richtige Gebrauch der Sprache sowohl schriftlich als auch mündlich ist ihm wichtig. Der Dritte verfügt über eine räumlich-visuelle Intelligenz. Er kann das Gehörte sofort in einer Grafik umsetzen.

Oder sie ersuchen einen Mitarbeiter ein Konzept zu erstellen. Der Erste gibt Ihnen ein seitenlanges Dokument ab, der Zweite strukturiert und baut einen Inhaltsstein auf den anderen auf, der Dritte arbeitet mit Bildern und Grafiken. Der Erste könnte eine seiner Stärken in der linguistischen Intelligenz haben, der Zweite könnte logisch-mathematisch veranlagt sein und der Dritte räumlich-visuell. Je nachdem wie ihre persönlichen Intelligenzen gelagert sind, gefällt ihnen das eine oder andere besser.

Tipps, wie sie die Multiplen Intelligenzen erkennen

Leider ist die Erforschung der Intelligenzen seiner Mitarbeiter nicht ganz so einfach, denn ein einzelnes Merkmal muss noch nichts bedeuten. Beobachten und reflektieren ist die Devise. Die meisten Menschen verfügen über 3-4 starke Intelligenzen, die sich dann auch vermischen können. Die Möglichkeit liegt im Wahrnehmen, welche Tätigkeit die Mitarbeiter mit Freude und Begeisterung machen bzw. wie sie an Problemlösungen herangehen.

Hier ein paar Hinweise, wie Sie die Stärken ihrer Mitarbeiter im beruflichen Kontext erkennen können:

Linguistisch

Sie haben ein Gespür für das geschriebenen und gesprochene Wort und verfügen meist über eine sehr gute Rechtschreibung. Eine präzise Sprache und das richtige Formulieren sind ihnen wichtig. Fremde Sprachen lernen sie sehr leicht.

Logisch-mathematisch

Sie strukturieren und erstellen gerne logische Abläufe und erkennen Prinzipien und Ideen hinter Abläufen. Sie merken sich Zahlen besser als Namen und schätzen grundsätzlich Diagramme und Schemata.

Kinästhetisch

Sie setzen ihren Körper für die Problemlösung ein, z.B. sie gehen spazieren, wenn sie nachdenken oder nutzen ihre Hände indem sie ein Modell entwickeln, um auf neue Ideen zu kommen. Meist sind sie handwerklich geschickt.

Räumlich-visuell

Sie können sich Themen visuell im Kopf vorstellen und auf Papier wiedergeben. Sie können Strukturen im Großen, wie im Kleinen wahrnehmen. Die Intelligenz zeigt sich oft in einer Liebe zu Farben und Formen.

Interpersonell/sozial

Sie erkennen die Stärken von anderen und nehmen Gefühle ob positiv oder negativ von ihrem Umfeld wahr. Sie sind oft gute Führungskräfte, die wissen, wo man jmd. richtig einsetzt.

Intrapersonell

Sie sagen klar, was ihnen wichtig ist und kennen ihre eigenen Fähigkeiten. Sie brauchen oft Zeit für sich selbst und grenzen sich klar ab.

Naturalistisch

Sie haben die Fähigkeit zu kategorisieren und sortieren. Sie folgen und erstellen natürliche Systeme bzw. Abläufe. Sie schätzen Pflanzen bzw. Tiere in ihrem Umfeld und können gut damit umgehen.

Musikalisch

Sie können Stimmungen gut auffangen und wissen, um den richtigen Zeitpunkt. Sie sind meist sensibel auf Geräusche. Sie können fremde Sprache von der Sprachmelodie sehr perfekt erlernen.

Was machen Sie mit diesem Wissen

Sie stellen fest, dass ihr Mitarbeiter genau am richtigen Platz sitzt. Wunderbar! – Oder Sie registrieren, dass es nicht passt, dann haben sie die Wahl zu agieren oder auch nicht. Allgemeine Alarmzeichen sollten immer sein, wenn Mitarbeiter anfangen sich zurückzuziehen, sich nicht mehr einbringen oder Aufgaben schlecht erledigen. Dann gilt es zu klären, ob sie falsch eingesetzt sind – nicht ihrer Stärken entsprechend – oder ob es andere Probleme gibt, die angegangen werden sollten.

Schreiben Sie mir – ich freue mich über ihre Erfahrungen mit den Multiplen Intelligenzen.