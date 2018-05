Mit der Digitalisierung den Unternehmenswert steigern

Im Unternehmen die Digitalisierung voranzutreiben bedeutet Prozesse elektronisch abzubilden. Damit können neue Ideen entstehen und digitale Geschäftsmodelle für neue Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden. Darüber hinaus bieten digitale Technologien die Möglichkeit, Produktions- und Arbeitsprozesse effizienter, effektiver und somit wirtschaftlicher zu gestalten.

Die Investition, die sich lohnt

Damit ein Unternehmen attraktiv bleibt muss laufend investiert werden. Die Digitalisierung ist als eine Form der Investition anzusehen. Das muss natürlich genau geplant und überlegt werden. Letztlich soll das Unternehmen für die Zukunft fit gemacht werden. Dieser Prozess hört nicht irgendwann auf. Immer wieder, je nach Branche, Markt und Nutzerverhalten muss nachjustiert werden und dementsprechende Adaptionen vorgenommen werden. Nur so tragen Weiterentwicklungen zur Steigerung des Firmenwertes bei.

Alle wollen was davon haben

Die Herangehensweise jeder Veränderung ist entscheidend. Erneuerungen stoßen zunächst meist auf Widerstand. Man scheut Neues, weil die Angst dahinter steht, dass man mit dem Neuen nicht so gut zurechtkommen wird und Fehler macht. Wer einen eingespielten Arbeitsablauf gewohnt ist, der mag meist keine Veränderung. Viele Vertreter und Vertreterinnen der „Generation X“ (die zwischen 1960 und 1980 Geborenen) wollen Briefe, Rechnungen oder Werbung nach wie vor lieber in Papierform bekommen. Informationen werden besser begriffen und sind leichter verständlich wenn sie als ausgedruckte Dokumente in Händen gehalten werden können und nicht nur auf einem Bildschirm zu sehen sind.

Schrittweise Digitalisierung zahlt sich aus

Hier liegen klar Vorteile parat. Die Produktivitätssteigerung wird möglich durch die Reduktion des Zeitaufwands der für herkömmliche Abläufe und Dokumente bereitstand. So ist es den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen möglich sich neuen Aufgaben zuzuwenden.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass der Austausch von Informationen gesichert wird. Rückverfolgung, Fehlerquoten, Betrugsfälle und Informationsverluste können durch Digitalisierung verbessert und damit vermindert werden

Durch moderne Digitalisierung wird das Image des Unternehmens gesteigert. Die eingesparten Personalkosten und damit freigewordenen Ressourcen stehen somit für andere Bereiche zur Verfügung.