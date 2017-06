JETZT E-Mail-Konferenz 2017: E-Mail-Marketing – so sexy, wie noch nie

Nur noch ein paar Tage bis zur Premiere von Österreichs größter Fachkonferenz für den digitalen Dialog via E-Mail. Am 20. und 21. Juni 2017 gibt es für Sie alle News rund um das Thema E-Mail-Marketing.

Wer mehr weiß, zahlt letztlich weniger!

Rund 14 Branchenexperten aus dem DACH-Raum haben sich mit Vorträgen, Diskussionsrunden, Best Practice Beiträgen und Workshops angesagt und vermitteln Know-How zum erfolgreichen digitalen Dialog via E-Mail. Holen Sie sich das gesamte Wissen rund ums E-Mail-Marketing für nur 590,- EUR. An beiden Tagen werden Sie mit allen relevanten Informationen versorgt. Der Training Day am 20. Juni 2017 ist ein Praxistag, der voll mit Fallstudien, konkreten Praxis-Beispielen und unzähligen Tipps sein wird. Besonders interessant ist dieser Tag für Anwender, die mehr aus ihrer E-Mail-Marketing Strategie rausholen wollen. Der Conference-Day richtet sich an alle, die sich brauchbare Geschäftsideen beschaffen wollen.

Der Bogen reicht von den aktuellen Neuheiten, über Hinweise zur Zustellung und den wichtigsten rechtlichen Fragen bis zu vielen Best Practices rund um Ereignis-Mailings, interaktiven Mails oder der Optimierung von Newslettern.

Das Package 2 Tage gibt es um 590,- EUR. Nur der Training Day am 20. Juni 2017 kostet 490 EUR. Der Conference Day am 21. Juni 2017 kostet 290 EUR. Alle Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.

Worauf sie gespannt sein dürfen!

Als Themenpartner der Konferenz und einer der größten Online-Vermarkter, präsentiert United Internet Media sein Fachwissen auf der Konferenz. Wenzel Drechsler, Head of UIM Market Research & Media Consulting präsentiert im Rahmen der Veranstaltung die Studie „E-Mails für dich – Insights zur privaten E-Mail- Nutzung im DACH-Raum“. Im Fokus der Studie steht die persönliche Relevanz der E-Mail. In allen Ländern sind sich die Nutzer in einem Punkt einig: Für die private Kommunikation ist die E-Mail das Qualitätsmedium schlechthin. Sie ist persönlich und vor allem unverzichtbar für vielfältige Tätigkeiten im Alltag.

Unter den Referenten werden Experten von Bayer Austria Science Crop Division, .brandREACH, durchblicker.at, Österreichische Post, rabbit eMarketing, Tchibo Austria & Schweiz, United Internet Media, Würth Austria und vielen mehr sein.

Michael Kornfeld, Inhaber von dialog-Mail, wird Ihnen folgendes am Conference Day ans Herz legen: „Machen Sie sich testen zur Gewohnheit! Nur wer testet und optimiert, kann besser werden. Das geht mit E-Mail so einfach wie mit keinem anderen Medium.“ Wie einfach auch Sie das bewerkstelligen können wird Ihnen der E-Mail-Profi Kornfeld am 21. Juni 2017 in seinem Vortrag erläutern.

„Statisch und unsexy war gestern, E-Mail ist heute interaktiv und voller Überraschungen“, so Cyrill Gross, Senior Consultant & Partner der E-Mail-Marketing-Agentur Mayoris AG. Und deshalb wird er dem Publikum eine überraschende Präsentationsmethode unterbreiten. Darauf darf man sich wirklich freuen.

Wenn Sie wissen wollen wie man die optimale Zustellung der E-Mails gewährleistet, dann hören Sie Frank Strzyzewski, Geschäftsführer beim E-Mail-Technologieanbieter XQueue, genau zu. „Es lohnt sich, als E-Mail-Marketer eigene Kompetenz im Bereich Zustellbarkeit aufzubauen“, so der Experte.

„Vergessen Sie den klassischen Gießkannen-Newsletter!“ Michael Vaclav ist CEO der auf Data Driven Marketing spezialisierten Agentur .brandREACH E-Mail-Marketing sollte einer Strategie zugrunde liegen. Daher ist prozessgetriebenes oder datengetriebenes E-Mail-Marketing oft die bessere Wahl.

„In der mobil optimierten Konzeption und im Storytelling schlummert ein riesiges Potenzial“

„ Es ist besonders wichtig, mit dem Verhalten des Empfängers zu arbeiten, die Empfänger den Verlauf der Kampagne beeinflussen zu lassen und zielgerichtet Content auszusteuern.“ Özüm Yilmaz, Creative Director bei rabbit eMarketing

Seien Sie am 20.-21. Juni in der Albert Hall live dabei und lernen Sie von den Besten