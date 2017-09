Internationale Geschäftsbeziehungen sind im Arbeitsalltag nicht unüblich. Wer beruflich gezwungen ist viel zu fliegen, will die Flugzeit für produktive Arbeit nutzen. Die Luftfahrtindustrie hat erkannt, dass ein Flugzeug mehr als ein Transportmittel ist. Nicht nur für Business Reisende, sondern auch für private ist es selbstverständlich durchgehend WLAN zur Verfügung zu haben.

Wie funktioniert WLAN im Flugzeug?

Geostationäre Satelliten im All tauschen Signale mit Bodenstationen auf der Erde aus. Am Rumpf des Flugzeugs befindet sich eine Antenne bzw. ein Sender, die eine Verbindung zum nächstgelegenen Satelliten aufbauen. Über die Antenne kommen die Signale an Bord und werden an einen Server übermittelt. Dieser leitet sie an kabellose Zugangspunkte (Wireless Access Points) weiter. Die mobilen Endgeräte, wie Tablets, Smartphones oder Laptops werden so mit dem Internet verbunden. Klingt einfach und wird immer mehr zum Standard bei Langstreckenflügen.

Wann können Passagiere das Internet nutzen?

In welcher Flugphase das Internet genutzt werden kann, hängt von der verbauten Technik ab. Nur selten darf das WLAN während Start und Landung verwendet werden. Die Gefahr, dass Funkwellen die Bordelektronik in diesen kritischen Flugphasen stören, ist zu hoch. Üblicherweise ist die Nutzung ab einer Flughöhe von ca. 3.000 Meter erlaubt.

Verbindungsqualität

Die Wetterbedingungen beeinflussen die Qualität der Verbindung. Der bestmögliche Empfang wird bei wolkenlosem Himmel und über der Wolkendecke erreicht. Bei diesen Bedingungen entfallen Störungselemente wie Wasserpartikel.

Kostet Internet im Flugzeug extra?

Aktuell bieten einige Fluglinien noch Gratis-Minuten an. Sind diese verbraucht, kann Datenvolumen dazu gekauft werden. Es gibt auch Airlines, die ihren Passagieren kostenloses WLAN bieten. Dieses Service wird hauptsächlich in der Business Class geboten. Die Angebote der Airlines variieren oft stark und hängen auch vom Flugzeugmodell ab.

Stört das Internet an Bord die Flugzeugtechnik?

Ganz klar: Nein. Wenn es so wäre, würden Airlines wie Qatar Airways gar keinen Internet-Zugang im Flugzeug anbieten – soviel ist sicher. Dass man das Handy während des Fluges in den Flugmodus schalten soll, hat die unterschiedlichsten Gründe. Insbesondere ist das Telefonieren an Bord verboten, weil die Passagiere dann:

Beim Telefonieren wichtige und sicherheitsrelevante Bordansagen verpassen

Andere Fluggäste mit ihren Telefonaten stören

Handystrahlen eventuell Störgeräusche im Bordfunk verursachen können

Einige Fluglinien mit WLAN im Überblick

1 App vor Flug laden

2 Browser mit Plug-in

3 Mit Mitgliedschaft vergünstigt oder gratis

4 VoIP: Voice over IP -> Internettelefonie (Skype, FaceTime)

5 Video-Streaming: Netflix, Hulu, HBO GO, YouTube, Vevo

Austrian Airlines bietet das Service myAustrian FlyNet. Passagieren nach nur 4 Schritten Internet. Gleich nach dem Einsteigen kann das kostenlose FlyNet Portal genutzt werden.

Flugmodus vor dem Start aktivieren WLAN aktivieren und mit myAustrian FlyNet verbinden Im FlyNet Portal (Browser) „Internet Zugang“-Button klicken Service-Pakete auswählen (erst auf Reiseflughöhe)

Die drei Service-Pakete von myAustrian FlyNet sind nur für einen Flug gültig:

MESSAGE ab EUR 3

Nachrichten versenden und empfangen z.B. E-Mail, iMessage, WhatsApp, Viber, Line, Skype, WeChat etc.

Geschwindigkeitsreduzierter Internetzugang (150 kBit/s)

SURF ab EUR 7

MESSAGE Funktionen

Besuchen von Webseiten z.B. Google und zum Nutzen diverser Apps

Geschwindigkeitsreduzierter Internetzugang (600 kBit/s)

STREAM ab EUR 12

SURF Funktionen

Video- und Musikstreaming z.B. Youtube, Spotify, Netflix etc.

Geschwindigkeitsreduzierter Internetzugang (15 MBit/s)

Was könnte der nächste Schritt sein?

FlyingOffice bzw. Arbeitsplätze im Flugzeug mit einer Basisausstattung wie WLAN, Docking Station, Headset, Drucker könnte der nächste Schritt sein.

