Inclusive Leadership – Inklusive Führung Teil 1

Was ist Inclusive Leadership beziehungsweise was versteht man unter Inklusiver Führung. Zunächst muss ich hier ein Stück weit ausholen und zum Begriff Inclusive bzw. Inklusiv einiges berichten. Inklusiv bedeutet schlichtweg einschließend, also etwas oder jemanden, das oder der in etwas einbezogen wird.

Inklusionsdebatten

Das Thema Inklusive Bildung und Erziehung wird seit geraumer Zeit viel diskutiert. Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung wurde 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Seither haben 177 Staaten dieses Übereinkommen ratifiziert. In Österreich ist die Behindertenrechtskonvention seit 2008 in Kraft und muss bei der Gesetzgebung und dem Vollzug berücksichtigt werden. Zudem hat Österreich das Fakultativprotokoll unterzeichnet und räumt damit Einzelpersonen und Gruppen die Möglichkeit ein, beim UN-Behindertenrechtsausschuss eine Individualbeschwerde einzureichen.

Kehren wir zum Begriff der Inklusion zurück. Jeder Mensch hat ein Recht auf Inklusion. Inklusion wird durchaus weiter gefasst und schließt Menschen mit ein, die aus sozialen und anderen strukturellen Gründen von Ausgrenzung bedroht sind.

Inklusiv handeln und führen

Die Verfasserin interviewte einen Top Manager der Autoindustriebranche, was er unter dem Begriff Inclusive Leadership verstehen würde. Er könne sich vorstellen, so der Befragte, dass damit eine Form der Führung gemeint wäre, die den Geführten mehr Kompetenz und Handlungsspielraum zur Verfügung stellen würde. Also die Aufforderung damit verbunden wäre, so der Manager, mehr Eigenverantwortung bei einzelnen Projekten den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zukommen zu lassen. Das würde er seit geraumer Zeit in dieser Form praktizieren und erziele damit immer bessere Ergebnisse. Es bedürfe allerdings sehr viel an Kommunikation, Geduld, aufmerksame Beobachtung und einiges an dem „Selbst-an-sich-arbeiten.

Er hätte es sich mehr oder weniger selbst beigebracht, so der Chef einer leistungsstarken Mitarbeiter-Gruppe. Er hat es hauptsächlich mit Menschen asiatischer Herkunft zu tun. Und damit war er gezwungen in mühevoller Kleinstarbeit Methoden zu finden, diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so zu führen, dass diese mit ihm zu erfolgreichen innovativen Ideen gelangten. Denn Menschen aus anderen Kulturen haben ganz unterschiedliche Zugänge zu den Themen Führung, Entscheidungen treffen, Konkurrenzdenken und vielem mehr.

Inclusive Leadership – geboren aus eine EU-Projekt

Dieser, in vorliegender Form einzigartigen Leadership Ansatzes, entstand aus einem zweijährigen EU-Projekt unter Einbeziehung von ExpertInnen verschiedener Fachbereiche zum Thema Inklusive Leadership. Die Quintessenz des aktuell 2018 abgeschlossenen Projekts mündete in einem theoretischem Werk und dem dazu passenden praktischen Handbuch. In den nächsten Wochen werden diesem Artikel weitere folgen. Dieser Ansatz des Inklusiven Führens wird im Detail beschreiben werden.

Veränderung braucht Offenheit

Wer neugierig ist und mit offenem Blick neue Entwicklungen beachtet, der lässt sich ein auf Ungewohntes. Und darauf reagieren aktuelle Management- und Führungsstrategen. In einer globalen und glokalisierten Wirtschaftswelt, die Diversität und Inklusion in vielerlei Hinsicht thematisiert, ist der Ansatz des Inklusiv Leaderships naheliegend. Welche Inputs und Gedanken, Ideen und Trainings damit verbunden sind, wird wie bereits erwähnt in den nächsten Monaten auf Unternehmerweb.at präsentiert werden.

Quellen:

https://www.behindertenrechtskonvention.info/in-kraft-treten-der-konvention-3138/

https://www.sozialministerium.at/site/Arbeit_Behinderung/Menschen_mit_Behinderung/EU_International/UN_Behindertenrechtskonvention/

https://de.wikipedia.org/wiki/Übereinkommen_über_die_Rechte_von_Menschen_mit_Behinderungen

http://www.inklusion-als-menschenrecht.de