Leadership ist kein Ziel, sondern eine Reise. Es ist eine Reise, wo man Neues kennenlernt, hinfällt, aufsteht, weitergeht und ganz allgemein Erfahrungen sammelt. Man ist nicht plötzlich eine gute Führungskraft. Es braucht Wissen, Erfahrung und v.a. die Fähigkeit kritisch zu reflektieren, was in mir und rund um mich passiert. Was einem bei dieser Reise unterstützen kann, ist auf seine eigenen Stärken und Fähigkeiten zu bauen.

Die acht Multiplen Intelligenzen von Howard Gardner sind unsere natürlichen Antennen mit denen wir geboren sind. Aus ihnen entwickeln wir unsere Stärken. Die meisten Menschen besitzen 3-4 besonders ausgeprägte, der insgesamt acht Intelligenzen. Dazu gehören logisch-mathematische, sprachliche, räumlich-visuelle, sportlich-kinästhetische, musikalische, naturalistische, intrapersonelle (Wissen um sich selbst) und die interpersonelle-soziale Intelligenz.

In Bezug auf Leadership kann man sich die Intelligenzen wie die Wurzeln einer Pflanze vorstellen. Daraus wachsen dann der Stängel und Blätter, unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die Blüte steht für die Leistung, die man durch gute Führung erbringt. Man kann Kompetenzen aufbauen, aber wenn die Wurzeln nicht genutzt werden und verkümmern, geht es bald der ganzen Pflanze schlecht. Als Führungskraft ist das Wissen um seine Stärken und wie man sich seine Kraft und Energie bewahrt, essentiell.

Drei Entwicklungsebenen

Unsere Intelligenzen sind unsere Antennen mit denen wir unsere Probleme lösen oder Neues schaffen, z. B. neue Produkte oder neue Lösungsansätze entwickeln. Weiters sind sie die Treiber für unsere Kreativität. Jeder Mensch und jede Führungskraft verfügt über eine einzigartige Kombination von Intelligenzen und damit auch einen eigenen Zugang, wie er an Problemlösungen herangeht.

Um unsere Intelligenzen zu identifizieren, können wir auf drei Ebenen ansetzen:

Persönliche Ebene: Was sind meine Stärken? Woher kommt meine Kraft, meine Energie? z.B. aus der Natur, Musik, einem guten Gespräch, Ruhe oder Bewegung? Was entzieht mir meine Energie? Welche Antennen haben Einfluss auf meine Leistung?

Soziale Ebene: Mit welchen Antennen höre ich anderen Menschen zu? Wie arbeite ich mit diesen? Welche Rahmenbedingungen brauche ich, um im Team produktiv zu sein?

Führungsebene: Wie ist mein Führungsstil? Welche meiner Antennen beeinflussen die Leitung von Teams? Welche Aufgaben gebe ich ab bzw. was nicht?

Wer sich dieser Ebenen seiner Intelligenzen bewusst ist, verfügt über ein klareres Selbstbild. Das stärkt das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl und hilft der Führungskraft authentisch in seiner Führungsrolle aufzutreten. Es unterstützt einen auch seine eigenen blinden Flecken zu entdecken.

Wollen Sie mehr über ihre persönlichen Intelligenzen wissen, so können Sie einen kostenlosen Test zu den Multiplen Intelligenzen anfordern. Einfach e-mail an ta.ki1505227184njor-1505227184eneri1505227184@ecif1505227184fo1505227184 senden.