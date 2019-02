Frauen in der IT

2017 waren in der Informations- und Kommunikationsbranche (IK) 1.358 (2016 1.333) ausschließlich selbständige Erwerbstätige Frauen beschäftigt. Die durchschnittlichen Jahreseinkünfte vor Steuer betrugen 2017 16.939 Euro (2016: €16.687) und die Netto Jahreseinkünfte lagen bei 12.910 Euro (2016: €12.703).

Die Gender-Statistik der Statistik Austria belegt, dass die Einkommen der Frauen generell deutlich unter jenen der Männer liegen. Eurostat veröffentlicht im Gender Pay Gap-Bericht den geschlechtsspezifischen Lohnunterschied gemessen an den Bruttostundenverdiensten in der Privatwirtschaft. Dieser beträgt im Jahr 2016 20,1 Prozent. Wagen wir nun einen Blick auf den IK-Sektor und die Zahlen der ausschließlich selbständig Erwerbstätigen Männer:

2017 waren in der IK-Branche 11.584 Männer (2016: 11.404) beschäftigt. Somit waren 2017 knapp 8,5 Mal so viele Männer wie Frauen in diesem Bereich tätig. Die durchschnittliche Jahreseinkunft der männlichen Erwerbstätigen vor Steuer betrug 2017 31.345 Euro (2016: €30.887) und die Nettoeinkunft bei 20.930 Euro (2016: 20.930). Das Ergebnis einer Schlussrechnung zeigt, dass die Bruttoeinkünfte der Männer um 46 Prozent über denen der Frauen liegen. Daraus ergibt sich im IK-Sektor eine Schlechterstellung zu den Angaben der oben genannten Statistik.

Aktionstage für Mädchen

Der Girls Day ist ein internationaler Aktionstag für Schülerinnen bzw. Mädchen. Dieser Tag soll den Gap in den Beschäftigungszahlen in handwerklichen, technischen oder naturwissenschaftlichen Berufen verringern. Angeboten werden Aktionen für unterschiedliche Altersstufen: Girls Day (NMS, AHS), der Girls Day Junior (Volksschule) und der Girls Day Mini (Schulanfängerinnen, Kindergarten). An diesen Tagen soll die Aufmerksamkeit der Mädchen auf für sie „ungewöhnliche“ Berufe gelenkt werden. Ziel ist es gängige Vorurteile abzubauen und abseits von Klischees auf das Potenzial der Mädchen aufmerksam zu machen. Der diesjährige Girls Day findet am 25. April 2019 statt. Von den insgesamt 61 teilnehmenden Betrieben sind leider nur zwei aus der Informationstechnologie vertreten: INFOTECH EDV-Systeme GmbH (Ried im Innkreis) und VFQ G@rage – IT Ausbildung (Linz).

FiT – Frauen in Technik und Handwerk

Die Initiative FiT bietet drei Projekte für Frauen: FiT Wien, FiT Niederösterreich und FEMLAB. Die Projekte bieten Aus- und Weiterbildungsprogramme für den Arbeitsmarkt. FiT forciert Qualifikationen für den Einstieg in Berufe mit einem Frauenanteil von unter 40 Prozent. In den FiT-Stätten werden Frauen dabei unterstützt in nicht-traditionelle handwerklich-technische Bereiche einzusteigen.

Österreich unter EU-Durchschnitt

Daten aus dem Jahr 2017 belegen, dass der Anteil an weiblichen Fachkräften in der IT in der EU bei 17,2 Prozent liegt. Der Frauenanteil in Österreich liegt sogar noch 1,6 Prozent unter diesem Wert aus der EU. Bulgarien liegt laut Eurostat auf Platz eins. Dort sind 26,5 Prozent der IT-Fachkräfte weiblich. Den letzten Platz belegt Ungarn mit einem Frauenanteil von 8,9 Prozent.

Die IT-Welt ist nicht nur eine Männerdomäne, nein, die Frauen verdienen auch noch wesentlich weniger. Wie können dennoch mehr Frauen für die IT begeistert werden?

FIT Kooperationspartner AIT

Das AIT (Austrian Insitute of Technology) hat die Wirkung von weiblichen Role Models bereits erkannt und versucht Schülerinnen für ein MINT-Studium (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu begeistern. Ende Jänner 2019 fand ein weiterer FIT-Infotag an der TU Wien statt. Über 250 Oberstufenschülerinnen haben sich an den drei Tagen über technische und naturwissenschaftliche Ausbildungswege informiert. Das Zentrale Ziel dieser Veranstaltung ist der direkte Kontakt mit Role Models. Das AIT unterstützt damit die Nachwuchsgewinnung für Studienrichtungen in denen ein Frauenmangel besteht. Dieses FIT Programm wird in Zusammenarbeit mit Hochschulinstitutionen (Uni und FH), Unternehmen und SozialpartnerInnen abgehalten. Es besteht auch eine enge Kooperation mit dem Bildungsministerium, dem Stadtschulrat (Wien) und Landesschulräten (Niederösterreich und Burgenland).

Wer sind die Frauen, die sich in einer von Männern dominierten IT-Welt durchgesetzt haben?

