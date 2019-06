Erfolgsfaktoren und Fehler in der Facebook-Kommunikation

Sinkende Nutzerzahlen hin oder her: Allein die für unsereins hohen Summen, die ein Sebastian Kurz in Facebook-Werbung steckt – nämlich bis zu 26.610 Euro – zeigen, wieviel Relevanz die größte Social Media-Plattform heutzutage hat. Auch ohne so viel Geld in die Maschinerie zu stecken, gibt es Faktoren die einen Erfolg von Unternehmen auf Facebook begünstigen und Fehler, die man vermeiden kann.

Authentisch, glaubwürdig, schnell

Social Media – allen voran Facebook – hat Kommunikation beschleunigt. Die Toleranzschwelle für Schweigen auf einen Kommentar auf der Facebook-Seite eines Unternehmens ist niedrig. Die Leute erwarten sich rasche und professionelle Reaktionen. Daran führt kein Weg vorbei. Wer als EPU oder anderes Unternehmen eine professionell wirkende Facebook-Seite betreiben möchte, hat rasche und sinnstiftende Antworten auf Kommentare zu gewährleisten.

Auf Authentizität und Glaubwürdigkeit muss ebenfalls Wert gelegt werden. Ein bunter Facebook-Auftritt passt nicht zu einem fahl wirkenden Unternehmen. Online- und Offline-Auftritte sollten konvergieren.

Definieren Sie Ziele und wählen die Themen aus

Jedes EPU und auch anderes Unternehmen muss sich die Frage stellen: Was will ich mit meinen Facebook-Auftritt erreichen? Die Antwort: „Man ist halt auch dabei, wie so viele andere, und schaut erst mal“, ist ein Erfolgskiller.

Dient der Social Media-Auftritt der Unterhaltung oder der Information? Soll ein Image transportiert werden? Und wenn ja, welches? Will man Projekte oder gar den Arbeitsalltag vorstellen, was eine Spur persönlicher ist? Oder will man sich mit jedem Posting einem Problem oder eine Frage widmen, die das eigene Unternehmen lösen oder beantworten kann?

Alles ist möglich und alles kann bei richtiger Ausführung erfolgreich sein. Nur sollte man nicht auf einen Zufall hoffen, sondern seinen Account professionell und zielgerichtet betreiben.

Die häufigsten Fehler beim Social Media-Auftritt

Der häufigste Fehler wurde oben bereits angesprochen: Nicht oder viel zu spät antworten. Das wird schlicht nicht toleriert. Schlimmer ist nur, beim Antworten die Contenance zu verlieren. Wer das tut, verliert noch mehr.

Auch zu häufiges Posten kann den Erfolg schmälern. Hochwertige Beiträge sind besser als drei schwache Postings, die sich gegenseitig kannibalisieren.

Ein falscher Mix aus Fotos und Text ist auch ein weit verbreiteter Fehler. Ja, Bilder sind gut. Aber NUR Bilder posten ist was für Instagram. Auf Facebook muss die Mischung stimmen. Eine Variation aus Bild-, Bewegtbild- und Textpostings garantiert die höchste Aufmerksamkeit und wird – so sagt man – auch vom Algorithmus bevorzugt.