E-Mail-Marketing: So sexy, wie noch nie

E-Mail-Marketing ist wieder und immer noch ein großes Thema. E-Mails erreichen ihre Empfänger unmittelbar in einem ganz persönlichen Kontext. Das wird daher gebührend auf der ersten „JETZT E-Mail“ Konferenz behandelt. Am 20. und 21. Juni 2017 ist es soweit. Diese, von Medienwirtschaft in Kooperation mit dialog-Mail ins Leben gerufene Konferenz, wird in der Albert Hall, Albertgasse 35 im 8. Wiener Gemeindebezirk stattfinden.

Training Day – so werden Sie noch fitter beim E-Mail-Marketing

Geleitet wird dieses Training von Geschäftsführer Michael Kornfeld. Der Inhaber des Online-Marketing-Forums, Österreichs größter Anbieter für Aus- und Weiterbildung im Bereich Online-Marketing, wird Sie durch den am 20. Juni 2017 stattfindenden „Training Day“ führen. Vor allem Personen von Unternehmen, die bereits E-Mail-Marketing praktizieren, sollen sich angesprochen fühlen. Die vielen Tipps und Best Practice Beispiele, die man auf dieser, in der Form einzigartigen Konferenz, holen kann, sind wertvoll für den Einsatz dieses gezielten Werbeinstrumentes. Für die erfolgreiche Teilnahme am Training Day erhalten Besucher vom Online-Marketing-Forum.at eine Bestätigung.

Conference Day – von den Anderen profitieren

Am 21. Juni folgen jede Menge Vorträge von erfolgreichen Profis aus renommierten Unternehmen wie Bayer, die Österreichische Post, Tchibo, Würth, u.v.m.. Einer davon ist Cyrill Gross, er hat mehr als zehn Jahre Erfahrung im E-Mail Marketing und ist bei der E-Mail-Marketing-Agentur Mayoris AG für die Beratung von Schlüssel-Kunden im Bereich E-Mail-Marketing und Marketing Automation sowie E-Mail Innovation verantwortlich.

Cyrill Gross: „Eine erfolgreiche E-Mail-Marketing-Kampagne löst beim Empfänger einen Wow-Effekt aus.“

Ein weiterer Vortragender wird Friedrich Kern sein. Er ist Leiter der Abteilung Dialog Marketing Consulting der Österreichischen Post AG: „Erfolg bringt die relevante Botschaft in der geeigneten Form zum optimalen Zeitpunkt an die richtige Adresse. Und: Testen – messen – optimieren! “ Es wird einiges aus seiner umfangreichen Erfahrung berichten und wertvolle Tipps geben.

Auf Best Practice Beispiele wird der Veranstalter und E-Mail-Marketing Experte Michael Kornfeld in seinem Vortrag bereithalten. Er gibt jetzt schon den Tipp: „Nur wer testet und optimiert, kann besser werden. Das geht mit E-Mail so einfach wie mit keinem anderen Medium.“

Die „Kraft des E-Mails“ gemeinsam nutzen!

Das ist Motto dieser ersten JETZT E-Mail-Marketing Konferenz.

Die Teilnahme am Training Day kostet 490 EUR, der Besuch des Conference Day am 21. Juni 2017 kostet 290 EUR. Zwei-Tages-Tickets (Training & Conference) kosten 590 EUR. Alle Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.

Medienwirtschaft und dialog-Mail eMarketing Systems – Die 1. Jetzt E-Mail Konferenz

Bernd Platzer ist ehemaliger Gründer von Werbeplanung.at. Mit 2016 verließ er das Unternehmen und übt nun seine Tätigkeit im Rahmen der Medienwirtschaft aus. dialog-Mail ist eine web-basierte, professionelle Software für dialog-orientiertes E-Mail- und Newsletter-Marketing. Michael Kornfeld ist Geschäftsführer von dialog-Mail, einer erfolgreichen E-Mail Marketing Software. Damit verfügt er über mehr als 15 Jahre Praxis-Erfahrung im Bereich E-Mail Marketing.