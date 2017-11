Digitalisierung: Die Würfeln fallen heute.

Gerald Hörhan, österreichischer Unternehmer (Investmentpunk Academy), Immobilieninvestor und Autor im TALK des DWC Deutscher Wirtschaft Club über Startups, die Chancen, die junge Menschen mit einer konkreten Zielsetzung heute haben. Nie waren diese so groß ein eigenes Business zu erschaffen für das man brennt.

Hörhan sieht allerdings ein Problem darin, dass viele Leute Startups als cool sehen und es als lifestyle begreifen.

Aber für Hörhan ist ein Startup-Unternehmen ein klassisches Unternehmertum mit Hilfe digitaler Skills. Es ist globaler, skalierbare und digitaler geworden. Aber es bleibt trotzdem eine unternehmerische Aktivität, so der Investor. Man muss investieren, man muss Geld verdienen, man muss sich an die Gesetze halten und so weiter. Diese klassischen unternehmerischen Tugenden sind nach wie vor gefragt.

Die digitale Entwicklung ist exponentiell

Warum es für Mittelständler höchste Zeit ist, sich mit der Digitalisierung sofort und wahrhaft auseinander zu setzen, ist ein weiteres Thema dieses Interviews.

Die meisten Leute scheuen Veränderung. Ein großes Manko sei es, dass nur wenige

Leute zwischen linear und exponentiell unterscheiden können. Das ist eine seiner Antworten zum Thema Digitalisierung. Heute müssen die richtigen Schritte gemacht werden.

Das wird unter anderem erreicht über Bildung. Aber Bildung auf den Gebieten Online Marketing, Mathematik, Statistik, Logistik. Das sind seiner Meinung nach die Skills, die in Zukunft beherrscht werden müssen.

