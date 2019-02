Die Telefonanlage ist in der Cloud – Hardware war gestern!

Trotz Internet gehört die Telefonie immer noch zu den wichtigsten Kontaktpunkten eines Unternehmens zu Kunden, Lieferanten und in vielen Fällen zu den Kollegen und Mitarbeitern. Das ganz persönliche Gespräch am Telefon schafft emotional einfach eine gute Basis.

VoIP der Internetstandard der Telefonie

Im Internetzeitalter ist die Technologie der Telefonie nicht stehen geblieben. VoIP heißt der Standard der Online Telefonie. VoIP steht für „Voice over IP“ was so viel bedeutet, dass die Stimme (Voice) über Netzwerkadressen (IP) digital übertragen wird. Und – das nächste große Ding ist auch schon da: die Cloud-Telefonie.

ISDN kommt bald ins Museum

ISDN war der erste digitale Telefonstandard und plötzlich konnte, wer es sich in den 1990ern leisten wollte, Daten über die Telefonleitung verschicken. Das war nicht nur eine Revolution, sondern veränderte im wahrsten Sinne des Wortes die damalige Welt. Ganz neue Formen der Zusammenarbeit wurden dadurch möglich.

Der nächste große Schritt in der Telefonie ist seit etlichen Jahren nun VoIP. Doch im Gegensatz zu den Internetanbindungen sind viele Telefonanlagen bei Unternehmen noch immer irgendwie im ISDN-Zeitalter stecken geblieben. Eine moderne VoIP-Anlage ist wohl demnächst aus technischen Gründen fällig, weil Telekom-Unternehmen bald keine „herkömmliche“ Telefonie mehr anbieten werden. In Deutschland wird das bereits Ende 2019 der Fall sein.

Wer ist betroffen und was bringt der Umstieg?

Ist die Telefonanlage älter als fünf Jahre, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein Umstieg zwingend nötig wird. Das ist eine gute Gelegenheit einen deutlichen Mehrwert für das eigene Unternehmen in Bezug auf den Umgang mit Telefonie zu schaffen. Anrufen aus MS Outlook, automatische Vermittlung auf Handy, und einfaches Einrichten einer Nebenstelle mittels Weboberfläche, das ist keine Hexerei mehr. Stromversorgung der Tischapparate, falls sie nicht alles einfach über ihr Smartphone erledigen wollen, über das Netzwerkkabel sind ebenfalls keine Zukunftsmusik mehr, sondern schon seit einiger Zeit gelebte Realität. Und es geht noch mehr.

Cloud Telefonie als spannende Lösung

Stellen Sie sich vor ihre Telefonanlage ist in der Cloud und Sie haben keine Telefonanlagen-Hardware mehr im eigenen Haus stehen. Nichts ist mehr vorhanden, was ein Techniker warten muss. Es entstehen Ihnen nicht nur keine laufenden Kosten für Wartung, neue Funktionen kommen ebenfalls gratis mit dem nächsten Cloud-Update. Zusätzliche Arbeitsplätze und Standorte sind kinderleicht über das Online Wartungsinterface anzubinden. Sie können auf allen Geräten telefonieren: am Tischtelefon, am Smartphone, am Tablet und am PC. Dabei können Sie noch während des Gesprächs Ihre Devices wechseln. Das ist keine Zukunftsmusik, sondern eigentlich fast schon Standard.