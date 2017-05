Computerversicherungen im Überblick

Die Hardware von Computern und die darauf gespeicherten Daten stellen einen Teil des Betriebsvermögens dar. Bei einem Schaden können Sachschäden, Störungen der Software oder der Verlust von Daten Einbußen für das Unternehmen darstellen. Computerversicherungen bieten zumindest Schutz gegen den finanziellen Schaden. Eine Bedarfserhebung stellt sicher, dass Sie die geeignete Variante der Versicherung finden. Im Idealfall können Sie den Versicherungsschutz auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und so Ihre IT-Ausstattung optimal schützen.

Der Großteil der Versicherer fordert vor Vertragsabschluss eine Wertberechnung des Bestandes. Es kann auch sein, dass Geräte aus dem Versicherungsschutz ausgeschlossen werden (z.B. ältere Geräte). Die Bedingungen der Versicherungsgesellschaften variieren dabei oft stark. Prüfen Sie deshalb jedes Angebot genau bevor Sie sich entscheiden.

Technik-, Hard- und Softwareversicherung der Allianz

Die Allianz bietet einen ganzheitlichen Schutz mit einer pauschalen Technikversicherung. Diese Absicherung umfasst die gesamte Gebäudetechnik des Unternehmens inklusive technischer Betriebseinrichtung. Versichert werden innere Betriebsschäden an der Elektronik.

Mit einer Hard- und Software-Versicherung (Bit&Byte) wird die stationäre Hardware (Versicherungssumme auf Basis des Neuwerts) gegen Sachschäden geschützt. Die Versicherung deckt die Kosten für die Wiedereingabe der Daten, Wiederbeschaffung der Standardsoftware und zusätzlich wird eine Virendeckung angeboten.

Mobile Endgeräte bei Assona versichern (BestProtect)

Mit einer Notebookversicherung erhalten Sie umfangreichen Schutz gegen Reparatur- und Ersatzkosten bei Beschädigung, Beraubung und Einbruchdiebstahls. Der Versicherungsabschluss ist bis zu zwei Jahre nach Kauf möglich. Angeboten werden Versicherungen für private und gewerbliche Nutzung.

Die Versicherung übernimmt Reparatur oder Ersatz bei Bodensturz, Bruchschaden, Flüssigkeitsschaden, Überspannung, Kurzschluss, und Brand. Sogar der Defekt durch Bedienungsfehler ist inkludiert. Ab dem 13. Monat oder nach Ablauf der Herstellergarantie werden die Kosten durch Verschleiß oder Material-, Konstruktions- und Montagefehler (ohne Selbstbehalt) übernommen. Bei einer Aufzahlung werden auch Leistungen bei einem Raub oder Einbruchdiebstahl angeboten.

Die UNIQA bietet eine ganzheitliche Lösung

Kein Betrieb ist wie der andere, deshalb sind individuelle Versicherungspakete wie die Betriebsbündel-Versicherung nützlich. Nachdem die konkrete Risikosituation analysiert wurde, wird die Versicherung an Ihr Unternehmen angepasst. So wird sichergestellt, dass Sie den geeigneten Versicherungsschutz erhalten. Bei dieser Art der Versicherung wird eine Risikoanalyse vor Ort durchgeführt und Sie erhalten im Schadensfall Ersatz zum Neuwert. Serviceleistungen und Hilfe im Notfall (PLUS24service), sowie eine UNIQA Unwetterwarnung sind inkludiert.

Pauschalversicherung bei Zurich

Die Elektronik-Pauschal-Versicherung bietet Schutz für stationären Anlagen und Geräte (inklusive freiliegender Verkabelung). Dazu zählen Informationstechnik (z.B. Computer oder Laptops – nur Stand-PCs), Kommunikationstechnik (z.B. Telefonanlage, Fax), Präsentationstechnik (z.B. Beamer) und Bürotechnik (z.B. Kopiergeräte, Drucker).

Optional können auch Sicherungstechnik (z.B. Zutrittssysteme, Alarm- bzw. Brandmeldeanlagen), Laptops und Handhelds (z.B. Transportrisiko) und der Schutz branchentypischer Geräte (z.B. Schankanlagen, Kassensysteme, Gastronomiegeräte, optische Geräte) abgeschlossen werden.

Der Leistungsumfang enthält Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, Böswilligkeit oder Sabotage. Auch mechanisch einwirkende Gewalt, Implosion oder sonstige Wirkungen von Unterdruck sind inkludiert. Wasser, Feuchtigkeit oder Flüssigkeit aller Art, indirekter Blitz, Kurzschluss, Erdschluss, Versengen, Verschmoren, Rauch, Ruß durch äußere Einwirkung und Brand, Blitzschlag und Explosion werden abgedeckt. Zusätzlich werden Schäden durch Einbruchdiebstahl, Diebstahl, Beraubung, Vandalismus und sogar Glasbruch sowie Schäden aufgrund von Umwelteinflüssen gedeckt.

Neu am Markt sind sogenannte Cybercrime-Versicherungen. Hacker-Attacken auf Unternehmen steigen und die Schäden nehmen zu (Cyber-Attacken-Facts 2016). Firmen sind immer öfter Ziel von Cyberkriminellen, aber das Risikobewusstsein ist noch gering. Der Fortschritt in der Technologie (z.B. Cloud Computing, intelligente Maschinen) geht einher mit neuen Angriffsmöglichkeiten. Noch ist der Markt für Versicherungslösungen gegen Cyberangriffe relativ klein. In den USA beträgt das Volumen bereits über eine Milliarde Dollar. Im Vergleich dazu betragen die Versicherungsprämien in Europa nur unter 200 Millionen Euro.

Diese Versicherungslösungen werden für KMUs, größere Unternehmen und Konzerne angeboten. Enthalten sind Eigenschäden und die Haftung für Drittschäden. Bei der Prämienberechnung werden Faktoren wie Umsatz und Branchenzugehörigkeit berücksichtigt.

