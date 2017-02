COMPUTERVERSICHERUNG – Teil 1

In EPUs und auch KMUs ist man oft auf eine begrenzte Anzahl von mobilen

Endgeräten beschränkt. Laut Statistik Austria wurden 2016 in Betrieben mit 10-49

Beschäftigten nur 21 Prozent der Angestellten mit tragbaren Geräten (inkl. Mobilem

Internet) ausgestattet. Passiert etwas, ist es schlimm genug, wenn Daten verloren

gehen. Meist kommt der finanzielle Schaden noch dazu. Beschädigungen, Verlust

oder Diebstahl, es ist immer ärgerlich!

Wie sicher sind die Daten Ihres Betriebes?

In diesem Beitrag möchte ich Sie zum Einen für das Thema Datensicherheit und –

schutz sensibilisieren und zum Anderen möchte ich aufzeigen, dass der

Amtsschimmel manchmal ein bockiges Pferd ist. Machen Sie sich selbst ein Bild, ich

bin auf Ihre Kommentare gespannt.

Geschichten die das Leben schreibt!

Die Fakten:

1. Versicherungsnehmer: Herr Schaden -> EPU mit einem Laptop als

Hauptarbeitsmittel. Computerversicherung bei einem Österreichischen

Versicherungsunternehmen (ÖVU) abgeschlossen

2. ÖVU

3. Gerichtlicher Gutachter -> Herr Hunter

Herr Schaden ist im Besitz eines Laptops mit dem er seine gesamte

Geschäftstätigkeit (Werbeagentur) abwickelt. Herr Schaden führt zur Datensicherung regelmäßig Backups auf einer externen Festplatte durch. Beim Kauf des Laptops hater eine Computerversicherung bei einem ÖVU abgeschlossen. Herrn Schaden hattezuvor eine andere Computerversicherung, mit der er sehr zufrieden war. Aus Gründen der Einfachheit überlegte Herr Schaden alle Versicherungen bei ÖVU zu haben. In einem persönlichen Beratungstermin bestätigte der Versicherer den identischen Leistungsumfang der beiden Versicherungen. Auf den Rat des

Versicherers wechselte Schaden zur ÖVU.

Fehler 1: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Kontrollieren Sie die Konditionen immer selbst!

Exkurs: nach ca. 4 Jahren Nutzung kam es zu einem Cyberangriff auf den Laptop

von Herrn Schaden. Eine unbekannte Person hat sich Zugriff zum Online-Banking

verschafft und versucht mehrere Tausend Euro abzubuchen. Durch die

Aufmerksamkeit von Schaden ist der Zugriff sofort aufgefallen und die Abbuchung

konnte verhindert werden.

Einschränkung der Nutzung des Onlinekontos

Aus Sicherheitsgründen schränkte Schaden die Nutzung

des Onlinekontos massiv ein. Das Bankinstitut legte besonderen Wert auf die

Nutzungs- und Zugriffsmöglichkeit Dritter. Herr Schaden bestätigte der Bank, dass

niemand außer ihm selbst Zugriff auf den Laptop hatte.

Dann war der Laptop kaputt.

Einige Wochen später kam es zu einem Schadensfall. Herr Schaden versuchte das

Gerät zu retten und übergab es einem EDV-Unternehmen mit Zertifizierung für diese

Marke. Der beauftragte Techniker bescheinigte nach Prüfung des Gerätes dessen

Totalschaden (Motherboard) mittels Schadensfeststellung. Der Schaden wurde der

Versicherung unverzüglich gemeldet und die Schadensfeststellung angemeldet. Herr

Schaden erhielt anschließend eine Schadensmeldung von der ÖVU, die er ausfüllte.

Der Neuwert des Gerätes betrug €1.915 und die Reparaturkosten wurden mit

mindestens €1.200 (beides brutto) festgesetzt. Somit war eine Reparatur des

Gerätes unwirtschaftlich.

Versicherung will schadhaftes Gerät bei Zahlung nicht retournieren.

Die ÖVU forderte Schaden auf, seinen Rechner (unverändert) per Post in die

Versicherungszentrale zu senden. Zusätzlich wurde Herrn Schaden mitgeteilt, sollte

es zu einer Zahlung seitens der Versicherung kommen, würde er seinen Laptop nicht

mehr zurück erhalten. Nachdem außer dem Motherboard keine Komponenten

beschädigt waren, hatte Schaden Bedenken wegen seiner Daten. Er erkundigte sich

bei der ÖVU über folgende Punkte:

• Warum muss ich meinen Laptop per Post versenden, wenn es nicht im

Vertrag steht?

• Wer gewährt mir die Sicherheit meiner Daten?

• Was passiert mit der Festplatte bzw. mit den Daten, wenn ich den Laptop

nicht zurück bekomme?

• Warum bekomme ich den Laptop nicht mehr zurück?

Was passiert mit den Unternehmensdaten?

Die Antwort der ÖVU war kurz und bündig: Weil das bei uns so üblich ist!

Niemand konnte genau sagen, was mit den Daten passiert.

Nach mehreren Gesprächen wurde Herr Schaden darüber informiert, dass ein

Techniker das Gerät vor Ort prüfen würde. Herr Schaden, das gebrannte Kind

(Cyberattacke), war überaus erleichtert und wartete auf die Kontaktaufnahme.

Fortsetzung folgt…

Quelle:

