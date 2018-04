Carsharing – Auto zum Mitnehmen

Autofahren ohne selbst ein Auto zu besitzen, ist nicht nur für Private interessant. Unterschiedliche Autos für verschiedene Anlässe, Reinigung, Reifenwechsel, Service und sogar die Vignette inklusive.

Vorteile B2B-Carsharing

Carsharing eignet sich für Geschäftsreisen oder -termine, Anschlussfahrten oder Arbeitswege. Sie oder Ihre MitarbeiterInnen müssen die Stadt durchqueren, die erste oder letzte Strecke vom oder zum Bahnhof, Flughafen, Meeting oder ins Hotel zurücklegen. Carsharing hilft Ihnen Mobilitätskosten zu sparen. Im Vergleich zum eigenen Fuhrpark entfallen die Fixkosten. Im Vergleich zu Taxifahrten kommt die temporäre Miete günstiger. Durch die hohe Flexibilität des Carsharings kann die Arbeitgeberattraktivität gesteigert werden. Carsharing verringert die CO2-Emissionen, vor allem mit Fahrzeugen mit geringem Verbrauch bzw. voll Elektrischen.

Eine Studie (Erhebung Mitte 2015) über Carsharing bestätigt den Nutzen für die Wiener Treibhausgasbilanz. Durch B2C- und B2B-Carsharing werden pro Jahr 44 Millionen Pkw-Kilometer eingespart (entspricht etwa 7.000 Tonnen CO2 jährlich). Diese positiven Effekte sind nicht nur bei den standortbasierten Carsharing-Angeboten, sondern auch bei Free-Floating-Flotten (Car2Go, DriveNow) nachweisbar.

car2go – das Unternehmen

car2go ist nicht nur die hippe Bezeichnung für Carsharing sondern auch ein Unternehmen. Das Unternehmen wurde 2008 als Joint Venture zwischen der Daimler AG und Europcar gegründet. car2go ist Marktführer und verfügt über 14.000 Fahrzeuge in 26 Städten und mehr als drei Millionen (Jän. 2018) Mitglieder.

car2go Österreich

Wien ist die einzige österreichische Stadt mit einem car2go-Geschäftsgebiet. Anfangs (2013) gab es 350, Ende 2016 waren es bereits 800 Autos in Wien. car2gos sind im gesamten Wiener Geschäftsgebiet abgestellt und verfügbare Autos werden in Echtzeit in der App angezeigt.

Registrierung

Für die Nutzung ist eine Registrierung und die Validierung der Führerscheindaten notwendig. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen inkl. Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung und eine Datenschutzerklärung müssen akzeptiert werden. Nach Abschluss des Prozesses kann das Service in allen verfügbaren europäischen Städten genutzt werden.

car2go business

Um die Wagen der car2go-Flotte nutzen zu können, gibt es zwei Optionen für Unternehmen:

Business Profile: Ihre MitarbeiterInnen registrieren ein Business Profile mit Firmenadresse und hinterlegen optional eine Firmenkreditkarte. Die Rechnungen sind im MyAccount-Bereich abrufbar und können mit der Reisekostenabrechnung abgegeben werden. Business Account: car2go legt einen Business Account an. Im Account werden die MitarbeiterInnen hinzugefügt. Die Online-Abrechnung erfolgt für alle geschäftlichen Firmenfahrten mittels Monatsrechnung.

Privatpersonen

Private registrieren einen privaten Account.

Aufsperren per App

car2go stellt eine iOS- oder Android-App zur Verfügung. Windows Phone Nutzer können den Service nicht nutzen.

Die App zeigt verfügbare Autos in der Nähe. Die Autos können gesucht und ausgewählt werden. Entweder steigen Sie gleich ein und fahren los oder nehmen bis zu 20 Minuten vor Abfahrt eine Reservierung vor. Reservierungen können auch über die Sprachsteuerung von Amazon Alexa vorgenommen werden. Steht kein Auto in der Nähe, bietet die App eine Radar-Funktion. Das Radar benachrichtigt, sobald ein Auto verfügbar wird. Die Miete wird über die App gestartet und über die App oder den Bildschirm im Armaturenbrett des Autos wieder beendet. Das car2go-Auto kann gratis innerhalb des Geschäftsgebiets abgestellt werden. Parken ist auf öffentlich zugänglichen (sofern kein Park- und Halteverbot), gebührenfreien Parkplätzen oder auf eigenen car2go-Parkspots erlaubt. Privat- und Firmenparkplätze sind für car2go-Autos tabu. Fahren und zwischendurch Anhalten ist auch außerhalb des Geschäftsgebiets erlaubt.

car2go-Modelle

Mercedes-Benz A-Klasse, B-Klasse, GLA und CLA Autos vergrößern die Free-Floating-Carsharing-Flotte.

Kosten

Die einmalige Validierungsgebühr beträgt €9,00. Carsharing wird pro Minute, Stunde oder Tag abgerechnet. Die Preise starten bei €0,31/Minute und steigen je nach Modell. car2go Pakete gibt es für 2, 4 oder 6 Stunden oder einen ganzen Tag. Das 2-Stunden-Package gibt es ab €19,90. Ab €69,00 bekommen Sie ein Auto für 24 Stunden. Jedes Package enthält Inklusivkilometer, die bei der Buchung angezeigt werden. Wenn die Inklusivkilometer überschritten werden, kommen €0,29€/km dazu.

Konkurrenz

BMW hat Ende 2014 mit DriveNow Konkurrenz nach Wien gebracht. Erst kürzlich kam es zur Fusion von car2go und DriveNow. Autos werden innerhalb des Geschäftsgebietes beliebig angemietet und abgestellt. DriveNow startet mit einer 400-Fahrzeuge-Flotte und hat mittlerweile über 6.000 und über eine Million (Jän. 2018) Kunden. Das Angebot umfasst Minis (Cabrio und Countryman) und BMWs (1er, X1). Auch DriveNow hat gestaffelte Preise (ab €0,34/Minute). DriveNow wird in Zusammenarbeit mit dem Autovermieter Sixt angeboten.

Greenmove ist ein e-Car B2B Komplettanbieter. Der Kia Soul EV oder ein BMW i3 BEV 94Ah stehen zur Auswahl. Verrechnet wird ein Pauschalpreis pro Monat und Fahrzeug.

Haben Sie Erfahrung mit B2B-Carsharng?

Quellen:

https://www.car2go.com/AT/de/forbusiness/

https://autorevue.at/autowelt/alle-carsharing-angebote-in-wien

https://www.wien.gv.at/verkehr/kfz/carsharing/evaluierung.html

http://www.greenmove.at

http://www.zeit.de/mobilitaet/2018-01/carsharing-drivenow-car2go-fusion

https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/carsharing-dienste-wohin-die-fusion-von-car2go-und-drivenow-fuehrt/21123674.html